Gioielli web-only all’asta da Wannenes

È in corso l’asta Gioielli Web-only di Wannenes, un vero trionfo della maestria artigianale articolato tra firme italiane e internazionali. Dopo il successo dello scorso luglio all’Hotel Metropole di Monte Carlo e del ricchissimo incanto invernale che ha esitato, tra gli altri, il bracciale Concetto spaziale con taglio di Lucio Fontana, la casa d’aste torna a meravigliarci con 138 lotti di incredibile raffinatezza, disponibili online fino al 25 febbraio (qui il catalogo completo).

Ed ecco un paio di orecchini pendenti con smeraldi e diamanti, modellati come un tralcio fiorito in brillanti e smeraldo (lotto 8, stima: 3.800 – 4.200 euro), un girocollo in oro, pasta di turchese e ametista (lotto 98, stima: 450 – 650 euro), una spilla Maria Carli a mo’ di vaso fiorito, realizzata in oro, conchiglia, pietre e diamanti (lotto 125, stima: 1.200 – 1.600 euro), un paio di romantici orecchini pendenti arricchiti da diamanti Art Deco (lotto 20, stima: 1.200 – 1.600 euro). Sono solo alcuni degli highlights che sfilano con eleganza all’incanto virtuale, ma rendono l’idea della bellezza e della varietà dell’offerta – anche in termini di budget.

Così, ad esempio, un anello Pomellato in oro e turchesi degli anni ’70 è presentato con una stima tra i 100 e i 150 euro (sì, avete letto bene), mentre il pendente-spilla decorato con un mezzo busto femminile, diamanti e zaffiri è valutato tra i 900 e i 1.100 euro. Salta all’occhio, poi, una scatolina rettangolare in oro e smalto, con incisioni a volute e decorazioni in smalto blu (lotto 131, stima: 2.200 – 2.600 euro), seguita da un paio di orecchini pendenti in oro che risalgono alla Francia del XVIII secolo (lotto 108, stima: 800 – 1.200 euro). Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti – e per tutte le tasche, che non è mai un male. E chissà che il tempo di sfoggiare questi preziosi in nuovi eventi mondani non sia davvero, finalmente, alle porte.