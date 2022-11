Gruppo Banca Sistema entra nel mondo delle aste

Una banca italiana entra nel settore degli incanti. Succede ad Art-Rite, la maison milanese, acquisita da Gruppo Banca Sistema tramite la sua controllata Kruso Kapital S.p.A. È il conseguimento di un percorso pluriennale che ha condotto la casa d’aste a una sempre maggiore collaborazione con gli operatori e le istituzioni del sistema finanziario per l’investimento in opere d’arte in quanto asset class. Con una specifica: le cariche rimarranno le stesse e anche le 12 persone, tra dipendenti e collaboratori, della casa d’aste, proseguiranno nel loro lavoro nella sede di Milano.

«Questa operazione», rivela l’amministratore delegato di Art-Rite Attilio Meoli, «costituisce per Art-Rite un’importante evoluzione nella direzione di un progetto unico nel panorama italiano e anche internazionale. Fin dalla sua origine, la vocazione e l’obiettivo della casa d’aste è stato quello di simboleggiare un ponte fra il mercato dell’arte e il sistema finanziario. Il Gruppo Banca Sistema rappresenta l’ecosistema ideale in cui la nostra realtà può svilupparsi in maniera organica e amplificata».

Gli fa eco Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca Sistema e presidente di Kruso Kapital: «Siamo soddisfatti di questo ulteriore passo, con il quale entriamo nel mondo delle aste arricchendo il gruppo con nuove competenze e un team specializzato nel settore». Questa operazione ci permetterà di condividere investimenti nel digitale e offrire servizi sempre più rispondenti alle esigenze di una clientela sofisticata».