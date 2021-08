Hackatao e Blondie insieme con “Hack the Borders”

Prendi i pionieri del passato, quelli del presente e mettili insieme. Poi mescola generi diversi tra loro e assicurati che siano entrambi esplosivi. Sembra questa la ricetta segreta di Hack the Borders, una serie di digital artworks creati dal duo milanese Hackatao e dalla leggendaria band Blondie, in vendita a partire da domani, 6 agosto, sulla piattaforma online Nifty Gateway.

In una vera e propria manifestazione NFT del movimento punk rock, le opere animate create da Hackatao dialogheranno così con la musica di Chris Stein e con la voce di Debbie Harry – rispettivamente chitarrista e frontwoman dei Blondie. Un’opera senza confini, senza limiti artistici e mentali, per scoprire come – usando le parole della curatrice Eleonora Brizi – «due mondi artistici, epoche, espressioni di creatività tanto diversi possano essere così connessi». Il prezzo? ART + MUSIC + POEM. OPEN EDITION – $23000, leggiamo tra le prime anticipazioni.

Ma la collaborazione Hack the Borders sarà anche un evidente omaggio all’arte di Andy Warhol, che già nel 1985 realizzava un ritratto digitale di Debbie Harry con il computer Commodore Amiga 1000 e lo salvava su quei floppy disk, oggi obsoleti, recuperati soltanto negli ultimi anni. «Andy Warhol è stato un’ispirazione per noi, per il suo uso dei colori e il suo modo unico di rendere l’arte accessibile a tutti», raccontano Nadia Squarci e Sergio Scalet, protagonisti del dittico Hackatao. «Ci piace pensare all’arte come a qualcosa di senza tempo, di universale, proprio come la musica e l’eredità iconica dei Blondie».

Che cosa vedremo, dunque, sulla piattaforma Nifty Gateway? «L’eredità di Debbie con i colori della pop-art», spiegano i suoi ideatori, ma senza rinunciare al tocco personalissimo di Hackatao, quei tatuaggi/simboli che rappresentano i nostri demoni interiori e sembrano evocarli, scongiurarli, dar loro voce. Un po’ come Hack of a Bear, l’orso NFT tutto costellato di immagini e di scritte (qui) ispirato al disegno 7×7 cm di Leonardo da £8,9 milioni. Ma questa è un’altra storia.

«Ho sentito parlare di Hackatao nella fase iniziale, quando il fenomeno degli NFT è diventato mainstream», rivela Chris Stein dei Blondie. «Andy, che ha abbracciato la tecnologia moderna, avrebbe certamente coniato i propri NFT. Sono attratto dalla mancanza di gatekeeping che finora è un fattore significativo in tutto questo». «L’espansione e la scoperta della tecnologia mi hanno sempre affascinata, e così è stato per Andy», gli fa eco la cantante Debbie Harry. «Mi piace l’idea di onorare la sua memoria nel giorno del suo compleanno, quest’anno, con la nostra collaborazione con Hackatao».

Appuntamento a domani, 6:30 pm ET, per il lancio di Hack the Borders su Nifty Gateway. E per celebrare il 93esimo anniversario della nascita di Andy Warhol, genio senza confini dell’arte digitale.