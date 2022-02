Hackatao, in arrivo il secondo drop di Queens+Kings

Si chiama Queens+Kings, è stato creato in collaborazione con NFT STUDIOS ed è supportato da Sotheby’s e AMD. L’artefice? Il duo milanese Hackatao – già protagonista di lavori come Hack of a Bear (qui) e Hack the Borders (qui). Ed ecco quindi il nuovo progetto: migliaia di re e regine NFT composti a loro volta da tratti Non-Fungible Token, tutti generati da un algoritmo e assegnati per caso. Quasi dei geni in formato digitale, esatto, caratteristiche peculiari che includono scritte sulla pelle, saette per cappello e occhi alla Tim Burton. Ma c’è di più: dopo il primo conio, ogni avatar può essere smontato e riassemblato, mixando tra loro tutti i tratti – tutti unisex – infinitamente componibili. L’appuntamento è questa settimana, con il secondo e ultimo drop di Queens+Kings. Oggi pre-mint, il 12 febbraio raffle mint, domenica 13 open drop for all.

«La risposta da parte della community durante il primo drop è stata molto incoraggiante», rivela a exibart il duo, in riferimento al lancio di dicembre, «la richiesta di avatar è stata sei volte il numero di NFTs disponibili». E aggiunge: «Il contributo di Sotheby’s ha trasmesso l’opportunità di interagire con collezionisti più tradizionali e di espandere il dialogo tra la sfera dell’arte fisica e quella virtuale». E per il futuro? «La collaborazione con la celebre casa d’aste seguirà l’evoluzione del progetto. Ci sono già diverse operazioni inserite in roadmap, ad esempio tratti speciali ispirati alle opere 1/1 di Hackatao».

Niente male per la coppia di digital artists, che lo scorso ottobre, da Sotheby’s, ha raggiunto il tetto di $ 936,230 con la sua Imago 2k2 a.C. E ha puntato alto anche con THE archetype, su Sotheby’s Metaverse, passato di mano nel 2021 per $ 504.000. Ora è il (secondo) turno di Queens+Kings – un progetto «sovversivo, condiviso, genderless (o unisex)» – che si prepara a sfilare nel metaverso per stravolgere i ruoli tradizionali dell’arte. A partire da quello del collezionista, che abbandona per sempre i panni di mero fruitore per dar vita a nuove creazioni. E per scambiare, acquistare e vendere nuovi tratti, ovviamente. Per scoprire tutti i dettagli, potete sintonizzarvi sulle conversazioni quotidiane, tra Twitter e Discord. Che l’auto-incoronazione abbia inizio.