Heritage Auctions, fumetti all’asta per oltre $ 13,5 milioni

Nessun singolo fumetto è stato lasciato sullo spinner rack», riporta, «né una singola opera d’arte è rimasta appesa al muro della galleria». Spider-Man? Venduto. Gli X-Men? Venduti. Captain Marvel? Venduto. La versione di Frank Miller di Wolverine? Venduta. È una sfilata di supereroi il catalogo vincente di Heritage Auctions. Il totale (monstre): $ 13.508.641 per 1.015 lotti. Guanti bianchi per i fumetti di Heritage Auctions , la casa d’aste americana lo annuncia a gran voce nel suo ultimo comunicato ufficiale. «

C’era una delle prime cover di Dave Cockrum tra i protagonisti dell’incanto online, la sua leggendaria serie di X-Men ha debuttato all’incanto con l’ X-Men n.98 dell’aprile 1976 . «Cockrum è colui che ha contribuito a salvare gli X-Men della Marvel Comics dopo che i lettori hanno salutato la squadra di Stan Lee e Jack Kirby negli anni ’70», spiegano dalla casa d’aste, «i loro libri pieni di storie ristampate languivano su scaffali e scaffali». Il risultato finale: un volo rapido da $ 120.000 fino a $ 432.000.



Non solo. Anche Spider-Man continua ad attrarre collezionisti internazionali, a partire da una copia di Amazing Fantasy n.15, andata per $ 810,000 . Ma anche un esemplare Superman n.1 classificato “ CGC Very Good/Fine 5.0″ che ha realizzato $ 675.000 e un raro Batman n. 1 valutato come “graded CGC Fine 6.0”, che ha trovato un acquirente per $ 552,000. America Amazing Fantasy 15 – il debutto di Spider-Man del 1962, per intenderci – aggiudicato per $ 3,6 milioni. Nulla di strano, se pensiamo che alla fine del 2021, sempre da Heritage Auctions , proprio l’Uomo Ragno aveva fissato un record conAmazing Fantasy 15 una copia di Amazing Fantasy n.15, andata per $ 810,000CGC Very Good/Fine 5.0″ che ha realizzato $ 675.000Batman n.

Bene per Captain Marvel, la bidding battle per una copia “CGC Very Good- 3.5” del suo debutto nel 1940 in Whiz Comics No.1 chiude a quota $ 120.000 . Altri numeri vincenti: la pagina 17 del secondo numero di Claremont, con la miniserie Wolverine di Frank Miller e Joe Rubinstein, ha raggiunto il tetto di $ 156.000. La copertina originale dello scrittore e artista Bob Layton per Marvel Super Heroes Secret Wars n. 7 – con protagonisti, tra gli altri, Capitan America, tre degli X-Men, una “nuova” Donna Ragno e She-Hulk – è passata di mano per $ 132.000 . Ultima menzione speciale per una delle prime (e più grandi) cover degli X-Men mai offerte all’asta, con la prima pagina originale di The X-Men n. 26 che ha conquistato un ottimo $ 132.000.