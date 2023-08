Hollywood & Royalty: in arrivo la super asta di Julien’s Auctions

Abiti, gioielli, bacchette magiche, pistole stellari. Una sfilza di oggetti insoliti all’asta, che finiscono di diritto nella nostra rubrica Stranger Things. Ecco, Julien’s Auctions – come altre case d’asta sparpagliate per il mondo, specialmente negli States – ha creato una vera e propria tradizione di cimeli extra-ordinari all’incanto, spesso correlati a divi e superstar internazionali. E stavolta tenta il colpo grosso: da mercoledì 6 a venerdì 8 settembre, la maison metterà in vendita oltre 1400 lotti appartenuti alle leggende di Hollywood e alle più celebri icone culturali di sempre. Legends: Hollywood & Royalty, questo il titolo altisonante dell’asta, che scomoda e racconta i grandi nomi dello show-business attraverso oggetti di vita più o meno quotidiani. Li passiamo qui in rassegna, in attesa del loro verdetto finale.

Si parte con tre capi indossati da Lady Diana – la sempre chiacchieratissima Lady Diana, anche nel mercato dell’arte, solo negli ultimi due anni, ha visto sfilare sotto il martello un abito viola (ben $ 604.800 di fatturato lo scorso gennaio, da Sotheby’s), la sua Ford nera degli anni ’80 (730mila sterline da Silverstone Auctions nel settembre 2022) e l’iconico maglione con la pecora nera, in vendita da Sotheby’s proprio in questi giorni (stima: $ 50.000 e 80.000). La proposta di Julien’s Auctions, a Beverly Hills: uno splendido abito rosso scarlatto in seta di Bruce Oldfield, indossato dalla principessa nel 1991 durante la prima del film Hot Shots!, in compagnia del Presidente ungherese Arpad Goncz e di sua moglie Szusza (stima: $ 200.000-400.000); poi un abito da sera Catherine Walker senza spalline in bianco e nero, destinato a una cerimonia privata (stima: $ 60.000-80.000); e per finire un abito nero e verde con scollatura a décolleté e gonna drappeggiata in seta, che ha debuttato a una cena di gala al Royal York Hotel di Toronto, nel lontano 1986 (stima: $ 100.000-200.000).

Non solo. C’è una sfilza di lotti provenienti dalla collezione di Dennis Hopper da Julien’s Auctions, l’attore indimenticabile di Easy Rider, Blue Velvet, Rebel Without a Cause e Apocalypse Now – nonché raffinato collezionista, che ha contribuito a lanciare la carriera di nomi come Andy Warhol, Ed Ruscha e Roy Lichtenstein. Rinvenuta nell’amato teatro El Cortez di Hopper a Taos, una cittadina serena del New Mexico che gli servì da rifugio da Hollywood e da ultima dimora, la raccolta include la sua macchina da scrivere Remington Quiet-Riter (stima: $ 1000-2000) e una polaroid di Hopper che indossa camicia, gilet e cappello da cowboy, scattata e firmata da Andy Warhol con la parola «HELP!», probabilmente aggiunta da Hopper (stima $ 20.000-30.000).

A proposito di divi del cinema: tra i top lot dell’incanto, la prossima settimana, anche l’abito color rosa confetto indossato da Audrey Hepburn nel grande classico Colazione da Tiffany, disegnato da Hubert de Givenchy (stima: $ 200.000-300.000). E poi gli anelli nuziali in oro 14k che Lauren Bacall e Humphrey Bogart si scambiarono il 21 maggio 1945 (stima: $ 100.000-200.000), insieme al romantico medaglione a forma di cuore di Bacall, con la scritta «Baby / Here’s my heart / Bogie» (stima: $ 10.000-20.000). Tutti pronti a passare di mano, promesse d’amore perenni, consegnate per sempre alla storia.

Prosegue l’elenco, ancora e ancora. Spazio ai grandi cult. Certamente Harry Potter, Julien’s Auctions assegna al miglior offerente le bacchette di Silente in Harry Potter e il Principe Mezzosangue (stima: $ 10.000-20.000), quelle di Harry, Ron ed Hermione nell’ultimo capitolo della saga (tutte comprese tra $ 5000 e $ 10.000) e quella di Lord Voldemort in Harry Potter e il calice di fuoco (stima: $ 40.000-60.000). E può mancare qualche trofeo per gli appassionati di Star Wars? Non può mancare: sfilano uno dopo l’altro i cimeli di «una galassia lontana lontana», da un costume della Principessa Leila in Return of the Jedi (stima: $ 20.000-30.000) al blaster DL-44 di Han Solo in The Force Awakens (stima: $ 15.000-20.000).

L’appuntamento è alla prossima settimana, a Beverly Hills, con i lotti rarissimi – sempre più quotidiani – delle grandi star.