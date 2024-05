Hong Kong, $ 124 milioni per l’arte moderna e contemporanea di Christie’s

Due giornate, quattro aste, 12 record, un totale fiammante di HK$ 962,9 milioni / US$ 123,9 milioni, un sell through rate che sfiora il 90% per lotto e per valore. È quello che succede da Christie’s, a Hong Kong. La casa d’aste ha visto sfilare sotto il martello una lunga serie di capolavori internazionali, con un certo equilibrio tra superstar occidentali e orientali: la medaglia d’oro va ai Flowers di Andy Warhol, che hanno guidato le vendite per HK$ 66,6 milioni/ US$ 8,6 milioni; ma non sfigurano i dipinti di Zao Wou-Ki, Sanyu e Chen Yifei, così come i lotti contemporanei di Yayoi Kusama e Yoshitomo Nara. Gli acquirenti? Da ogni parte del globo, e il 30% era composto da Millennials.

Sguardo ravvicinato ai picchi della sessione. Oltre al già citato Andy Warhol, a far schizzare le offerte è stato anche L’invitation au voyage del 1944, ad opera di Renée Magritte (HK$43M / US$5.5M), seguito dall’iconica zucca di Yayoi Kusama (HK$ 48,8 milioni / US$ 6,3 milioni), da Zao Wou-Ki con 10.01.68 (HK$ 63,2 milioni / US$ 8,1 milioni), ancora da Sanyu con Vase de fleurs del 1931.

E c’è un doppio lieto fine: al termine della Evening Sale, Christie’s ha annunciato ufficialmente l’inizio degli incanti inaugurali presso i nuovissimi Asia Pacific headquarters, al Henderson building, ovviamente a Hong Kong. Cominceranno il 26 e 27 settembre con l’arte del 20° e 21° secolo, seguite da una serie di aste di lusso a ottobre e di arte asiatica a novembre. «Daranno il via a un nuovo calendario dinamico di vendite, mostre ed eventi durante tutto l’anno presso lo sportello unico e di livello mondiale per l’arte e il lusso», dicono dalla casa.