Novità da casa Sotheby’s. ADQ, il fondo sovrano di Abu Dhabi, annuncia l’acquisizione di una quota di minoranza della major di proprietà del magnate franco-israeliano Patrick Drahi – che, si specifica, ne manterrà la quota di maggioranza e investirà ancora capitale aggiuntivo. L’obiettivo? «Ridurre la leva finanziaria e supportare i piani di crescita e innovazione dell’azienda», rivela un comunicato ufficiale. L’operazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2024.

Parola ai protagonisti. «Siamo lieti», commenta Hamad Al Hammadi, Deputy Group Chief Executive Officer di ADQ, «di collaborare con Sotheby’s, un’istituzione illustre con una tradizione storica. ADQ rimane impegnata», aggiunge, «a esplorare interessanti opportunità di investimento che generino valore per Abu Dhabi. Il nostro investimento sottolinea la nostra ferma convinzione nel valore duraturo del marchio Sotheby’s, della piattaforma leader di mercato e della capacità del suo management di realizzare il proprio programma di crescita».

Per dare un contesto: il collezionista e miliardario Patrick Drahi – o, meglio, la sua controllata BidFair – acquisiva nel 2019 la major Sotheby’s per $ 3,7 miliardi, che tornava così privata dopo 31 anni come azienda quotata al New York Stock Exchange. Negli ultimi anni, tuttavia, la possibilità della cessione di una quota di minoranza dell’impero Sotheby’s era sempre più nell’aria («Qatar approached to take stake in Patrick Drahi’s auction house Sotheby’s» e «Franco-Israeli billionaire under pressure to sell assets to pay down Altice debt», titolava il Financial Times già a fine 2023). Ed ecco la svolta. A concretizzare l’operazione è alla fine ADQ, il fondo sovrano con sede ad Abu Dhabi fondato nel 2018, i cui investimenti abbracciano settori chiave dell’economia diversificata degli Emirati Arabi Uniti, tra cui energia e servizi di pubblica utilità, alimentazione e agricoltura, sanità e scienze della vita, mobilità e logistica. E il mercato dell’arte, pare.

«Siamo felici di dare il benvenuto ad ADQ come azionista di Sotheby’s», dichiara il CEO della casa d’aste, Charles F. Stewart. «Abbracciamo la loro visione a lungo termine della nostra attività e questo investimento è una testimonianza di ciò che abbiamo realizzato finora, nonché del nostro significativo potenziale di crescita futura. Il capitale aggiuntivo e la competenza negli investimenti ci consentiranno di accelerare le nostre iniziative strategiche, espandere il nostro impegno per l’eccellenza nei mercati dell’arte e del lusso e continuare a innovare per servire meglio i nostri clienti in tutto il mondo».