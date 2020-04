Il gusto e l’estetica di Margherita Missoni, per l’asta online di Sotheby’s

Perché Sotheby’s ha scelto proprio Margherita Missoni per curare l’ottava edizione di Contemporary Curator? La scelta cade sull’estetica creativa dell’art director di M Missoni, che dal 2018 gestisce il brand con un brillante stile innovativo. Anche se non ama definirsi collezionista d’arte, Margherita Missoni ha comunque ereditato questa passione dalla madre Angela, direttrice di Missoni, e da sua nonna Rosita, fondatrice del marchio insieme al marito Ottavio.

Se la moda è la rappresentazione dei tempi in cui viviamo, anche l’arte deve essere in grado di catturare quello zeitgeist, riuscendo a stimolare qualcosa di profondo, come afferma la stessa Margherita Missoni nella presentazione di Sotheby’s: «La mia estetica personale è molto emotiva. Tutto ha una narrazione nella mia esperienza. Questo non influenza solo il modo in cui mi vesto, ma anche il modo in cui lavoro e l’arte che ho scelto di collezionare».

Quest’anno, la celebre casa d’asta ha scelto di affidarsi a questo personalissimo gusto, proponendo una serie di opere disponibili per la vendita online tra il 14 e il 21 aprile.

Tra gli artisti: Yayoi Kusama, Katherina Grosse, Eddie Martinez, Damien Hirst, Jean Dubuffet, Alighiero Boetti, Yoshitomo Nara, George Condo, Victor Vasarely, Andy Warhol.

Missoni, nel selezionare le opere, ha tradotto perfettamente il suo lavoro, che concilia lo spirito da designer con l’arte. Tra i sui criteri di scelta, le trame e i materiali, lo stesso gioco di pattern utilizzato con i tessuti. Anche la sua genesi creativa prende spunto da artisti: fondamentale è lo studio di equilibri e ritmi del colore, soggetto principale del suo lavoro.

Il progetto Contemporary Curated si dimostra, quindi, un’ottima opportunità nel mercato dell’arte. La scelta di produttori del lusso come curatori si rivela una strategia proficua per Sotheby’s, che ha coinvolto nelle edizioni passate personaggi come Kim Jones, direttore di Dior Homme, Roksanda Ilincic, Jill Stuart e Victoria Beckham.

Per venire incontro al pubblico in questo momento di reclusione forzata, Sotheby’s sta puntando sul digitale. Oltre a svolgere l’asta online, sta sponsorizzando l’evento in modo interattivo attraverso video e un catalogo digitale.

La casa d’asta, con l’influenza di Margherita Missoni, non solo propone un nuovo tipo di selezione artistica, ma sfrutta l’età della designer come uno stimolo per coinvolgere un pubblico più giovane nel mercato dell’arte. Ogni lotto di Contemporary Curates, perciò, non è presentato per caso, il desiderio della Missoni è che questi pezzi ispirino tutti – o almeno chi può acquistarli – così come hanno catturato la sua immaginazione.