Il Signore degli Anelli fissa un nuovo record d’asta

Il Signore degli Anelli di JRR Tolkien fa record d’incassi. Di nuovo. Succede a Dallas, da Heritage Auctions, dove una raccolta completa in tre volumi composta da La Compagnia dell’Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re ha raggiunto il tetto di $ 250.000. Il risultato ha più che raddoppiato il precedente traguardo d’asta per un cofanetto non firmato di queste opere, un record di $ 103.125, stabilito anch’esso da Heritage nel 2021.

«È stato offerto in prime edizioni, prime impressioni, custodito nelle sue sovraccoperte illustrate originali e conservato insieme in un cofanetto personalizzato», rivela una nota della casa d’aste. «Da tempo riconosciuto come il capolavoro della letteratura fantasy del XX secolo, il risultato da record sottolinea il crescente riconoscimento della fantascienza e del fantasy come pilastri fondamentali del collezionismo di libri rari».

Il contesto di vendita era l’asta Rare Books di Heritage, che ha realizzato ben $ 2,1 milioni totali in 610 lotti, con 1.197 offerenti internazionali. E non sono mancate altre aggiudicazioni straordinarie. Come una rara nota manoscritta autografa di Tolkien – ancora Tolkien – intitolata Ulteriori correzioni richieste e contenente una revisione in fase avanzata de Il Ritorno del Re, che a Dallas ha raggiunto $ 87.500. «Scritto interamente con la caratteristica calligrafia di Tolkien e con le annotazioni dei revisori, il manoscritto offre uno sguardo diretto al meticoloso processo creativo dell’autore all’opera sul romanzo fantasy più influente del secolo», spiega la maison.

Importanti risultati anche per Tarzan of the Apes di Edgar Rice Burroughs, una prima edizione venduta per $ 37.500. Mentre Io, Robot di Isaac Asimov, la prima edizione del primo libro pubblicato dall’autore, ha raggiunto i $ 20.000. Dracula di Bram Stoker, prima edizione e primo numero del caposaldo della narrativa gotica, è passato di mano per $ 55.000. E chiudono in bellezza una prima edizione fotografica de La moglie di Frankenstein ($ 10.000) e Fahrenheit 451 di Ray Bradbury ($ 12.500).