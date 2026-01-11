La casa d’aste Artcurial lancia i Paris Luxury Days

Una nuova sessione d’aste interamente dedicata al lusso da Artcurial. La casa d’aste francese lancia i suoi Paris Luxury Days dal 10 al 14 gennaio, con una selezione di gioielli e orologi rari esposti (e venduti) presso l’Hôtel Marcel Dassault.

Un’anteprima dei pezzi forti: senza dubbio il Rolex Sea-Dweller “Comex” subacqueo in acciaio, ref. 1665, del 1980 circa, e un cronografo da polso Patek Philippe ref. 3970 con calendario perpetuo e fasi lunari. Ciascuno è stimato tra gli € 80.000 ed € 120.000, ed entrambi passeranno sotto il martello il prossimo 13 gennaio. Mentre nell’ambito dell’asta Le Temps est Féminin – tutta dedicata agli orologi da donna – verrà offerto uno straordinario orologio da polso Jaeger-LeCoultre “Art Déco” in platino, smalto e diamanti, del 1920 circa (da notare il gioco di materiali che cattura la luce), la stima qui è di € 25.000 – 50.000. Un altro orologio da polso Patek Philippe in oro giallo completa la collezione, con una provenienza nota alle spalle: apparteneva alla moglie di André Chaumeix, alla quale lo aveva donato. André Chaumeix era un critico letterario, giornalista – tra l’altro caporedattore di Le Figaro dal 1926 al 1930 – e membro dell’Académie Française. La stima del suo segnatempo, oggi: € 8.000 – 12.000.

Altri pezzi interessanti, si passa ai gioielli con l’incanto del 14 gennaio. L’asta di gioielli renderà omaggio a Harry Winston con un anello incastonato con un importante diamante di tipo IIa da 6,96 carati, colore D, purezza VVS2 (€ 150.000 – 200.000), a Graff con un anello incastonato con un magnifico diamante Fancy Yellow da 10,97 carati (€ 120.000 – 150.000) e a Chaumet con una superba collana in platino degli anni ’50, formata da un fiume di diamanti mezzo taglio del peso di 38,40 carati (€ 25.000 – 35.000). E segue una preziosissima parure di gioielli con un pedigree decisamente blasonato: appartenuta alla duchessa di Angoulême, figlia di Maria Antonietta e di Luigi XVI, ed è interamente tempestata di quarzi fumé, all’epoca noti anche come “diamanti di Alençon” – «un pezzo davvero storico», commenta la maison. La stima? € 6.000 – 8.000. Ci sono tutte le firme più prestigiose, da Cartier a Van Cleef & Arpels, da Jaeger-LeCoultre a Graff. Appuntamento a Parigi.