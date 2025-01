La collezione eccentrica di Iris Apfel va all’asta da Christie’s

Gli occhiali ovali oversize, l’ombretto blu, i boa di piume. Poi i braccialetti spessi ai polsi, qualche strato di tulle, tutto eccentrico, eppure sempre ben calibrato. More is More & Less is a Bore. Iris Apfel è stata “un’icona di stile e di vita” – come titolava Vogue all’indomani della sua scomparsa, l’anno scorso, alla veneranda età di 102 anni. Adesso la casa d’aste Christie’s presenta Unapologetically Iris: The Collection of Iris Apfel, una vendita online che celebra la creativa newyorkese con una sfilza di oltre 200 oggetti che hanno segnato la sua esistenza a colori. Dal 28 gennaio al 13 febbraio.

«La vendita è un’opportunità rara per gli appassionati di moda», dicono dalla maison, «offre una vasta gamma di articoli di abbigliamento e accessori completamente unici che abbracciano epoche diverse, tra cui pezzi prêt-à-porter e abiti couture dagli anni ’50 a oggi». E i prezzi sono altrettanto vari, considerando che Apfel amava mescolare l’alta moda con le scoperte del mercato delle pulci. I pezzi forti? Un cappotto di piume Dior Haute Couture (stima $ 800-1.200), un abito camicia color block rosa, rosso e giallo Carolina Herrera (stima: $ 800-1.200) e una cassa di diciotto montature per occhiali Iris Apfel X Zenni multicolor e con motivi (stima: $ 400-600).

Non solo: collezionista illustre ed esperta di tessuti antichi, Apfel ha iniziato la sua carriera come decoratrice e durante la sua vita ha svolto attività di consulenza per prestigiosi progetti di restauro, tra cui quello alla Casa Bianca. Insieme al marito Carl, ha co-fondato Old World Weavers, un’azienda tessile di fama internazionale. Oltre al suo contributo alla moda, la vendita onorerà anche la passione della signora Apfel per l’interior design, presentando pezzi d’arte decorativa e oggetti provenienti dalle sue case di New York City e Palm Beach. In vendita c’è un Carved Ostrich-form Bar ‘Gussy’ Italy, circa 1975 (stima $ 6.000-8.000).

Alcuni highlights della collezione saranno in mostra in Florida presso Christie’s Miami dal 23 al 25 gennaio e a Palm Beach, presso The Colony Hotel dal 29 al 31 gennaio. La collezione completa sarà in mostra presso Christie’s New York dall’8 al 13 febbraio.