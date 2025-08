La collezione personale di Dorothy e Roy Lichtenstein fa sold out

Chiude con il 100% dei lotti venduti l’asta della collezione personale di Dorothy e Roy Lichtenstein, da Bonhams. Sono passati tutti al vaglio del martello gli oggetti e le opere d’arte provenienti dalla casa di Southampton del pioniere della Pop Art e di sua moglie, filantropa e mecenate, e hanno scatenato una pioggia di offerte a livello mondiale, con bidders da 38 Paesi e una media di 8,6 offerenti per lotto. Il risultato finale, a New York? $ 1,12 milioni, vale a dire il doppio del pronostico pre-asta. E con oltre il 60% dei lotti venduti oltre la stima.

Dorothy and Roy Lichtenstein at Home, come da titolo. Un’asta, sì, ma anche la rappresentazione concreta della visione di una coppia che ha vissuto per la bellezza, per la creatività. E così, a sfilare sotto il martello, c’erano lavori come Portrait de femme accoudée (1937) di Henri Matisse, che ha trovato casa da Bonhams per $ 89.400 – più del doppio della stima; o anche Flag (Moratorium), del 1969, di Jasper Johns, assegnato per $ 51.200; i Tulipani neri (1980) realizzati da David Hockney hanno chiuso a 46.080 dollari, moltiplicando per 4 il prezzo immaginato dagli esperti; mentre After Bull Profile Series (1989) dello stesso Roy Lichtenstein è passato di mano per $ 51.200, più di 10 volte la stima iniziale.

Non solo: ben due opere di Yoko Ono hanno ottenuto ottimi risultati da Bonhams, tra cui Family Album (Blood Objects), Exhibit C: Mind Box, venduto a 46.640 $ (più di 24 volte la stima) e Family Album (Blood Objects), Exhibit M: High Heel Shoes, venduto a 43.520 $ (più di 21 volte la stima). E non sono mancati i pezzi d’arredo – anche usurati – come una sedia macchiata di vernice che ha comunque polverizzato, e di 27 volte, ogni previsione della maison.

Parla Anna Hicks, Head of Private & Iconic Collections di Bonhams: «È stato davvero un onore presentare la collezione personale dell’iconica coppia Dorothy e Roy Lichtenstein», dichiara. «Siamo entusiasti della straordinaria risposta e degli straordinari risultati di questa recente vendita. Noi di Bonhams siamo orgogliosi di portare all’asta collezioni di così profondo significato personale, che hanno un profondo impatto sul pubblico di tutto il mondo».