La Dolce Vita, tornano i gioielli di Christie’s

È tempo di gioielli a Palazzo Clerici, a Milano. Inaugura oggi la Jewels and Watches Online: La Dolce Vita, l’asta di Christie’s che riunisce il meglio dell’artigianato orafo italiano e dell’orologeria internazionale. Qualche esempio: l’anello Belle Époque con diamanti e rubini di Musy (stima: 2.500 – 3.500 euro), ma anche un bel paio di orecchini con zaffiri colorati e diamanti ad opera di Chantecler – il gioielliere simbolo della Dolce Vita di Capri (stima: 10.000 – 15.000 euro). Non mancano, poi, i tesori dei nomi più glamour di via Montenapoleone – Sabbadini e Vhernier, per dirne solo un paio – insieme a una selezione di gemme preziose che includono smeraldi e zaffiri. Per finire, menzioniamo un Patek Philippe ref. 460 datato intorno al 1929 (stima: € 30.000 – 50.000 euro), un esemplare Nautilus con diamanti (stima: € 6.000 – 10.000) e un Rolex GMT Master ref. 16710 (stima: € 7.000 – 10.000).

Il momento è d’oro, letteralmente. «Nel 2021, il dipartimento Jewels di Christie’s ha presentato 19 aste online, 7 dal vivo e 5.478 lotti offerti nelle aste Jewels», spiegano dalla maison. «Offerenti e acquirenti di 71 Paesi hanno partecipato agli incanti, con il 32% dei partecipanti alle vendite di gioielli nuovi alle categorie di lusso della casa d’aste. La domanda online di gioielli è aumentata vertiginosamente, con un incremento del 101% del numero di lotti di gioielli venduti online tra il 2019 e il 2021. I collezionisti Millennials hanno costituito il 20% dei clienti nelle aste Jewels di Christie’s».

Ma non finisce qui. Anche il dipartimento Whatches di Christie’s, nel 2021, ha segnato un record da $ 205 milioni – con oltre 3210 lotti e aste tra Ginevra, Dubai, Hong Kong, Milano e New York. Il 41% di tutti i registranti, rivelano gli esperti, erano nuovi per la maison. C’è tempo fino al 10 marzo per accaparrarsi i gioielli in vendita, a questa manche. Basta solo un click.