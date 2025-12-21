La leggendaria chitarra di Kurt Cobain va all’asta

Pochi giorni fa, l’annuncio che la chitarra più costosa del mondo, la Martin D-18E suonata da Kurt Cobain nella sua ultima esibizione pubblica, è stata donata al Royal College of Music di Londra dal suo ultimo proprietario, Peter Freedman, fondatore di Røde. Adesso un’altra notizia da Christie’s a proposito di un’altra chitarra del leggendario frontman dei Nirvana: a marzo, a New York, andrà all’asta quella usata nell’iconico video musicale di Smells Like Teen Spirit. La stima prevista è una cifra compresa tra i $ 2,5 milioni e i $ 5 milioni.

È una Fender Competition Mustang del 1969, descritta da Cobain come la sua chitarra preferita. È parte della Jim Irsay Collection, una collezione di fama mondiale di centinaia di manufatti storici e culturalmente significativi provenienti dal mondo della musica, della cultura pop, della storia americana, della letteratura, dello sport e altro ancora, che saranno esitati attraverso una serie di vendite a partire da marzo 2026. Il pezzo forte? La raccolta di chitarre possedute e suonate da alcuni dei più grandi artisti della storia della musica, come Eric Clapton , John Lennon, Sir Paul McCartney, George Harrison, Jimi Hendrix, Prince e Janis Joplin.

In questo contesto si inserisce la chitarra mitica di Cobain. Acquistata da Lloyd Chaite della Voltage Guitars a Los Angeles intorno al 1990-1991, è una delle star della collezione e sarà offerta da Christie’s a marzo (non prima di essere esposta al pubblico nelle gallerie di Christie’s al 20 del Rockefeller Center prima dell’asta). È stata utilizzata in studio di registrazione durante le sessioni di registrazione di Nevermind e In Utero, oltre che in numerose importanti esibizioni dal vivo.

È particolarmente nota e ricordata come la chitarra usata da Cobain nel video musicale del singolo principale dei Nirvana Smells Like Teen Spirit, tratto dal secondo album in studio della band, Nevermind , pubblicato il 24 settembre 1991. Il video, che mostra Cobain che canta nell’auditorium di una palestra, è stato inserito nel 1999 nella lista di MTV dei “100 migliori video musicali mai realizzati” e ha registrato oltre 1,4 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Senza dubbio, uno dei lotti speciali da tenere nei radar, in asta, nel 2026.