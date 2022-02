La settimana di Cambi: mirabilia, arte cinese e design

22, 23 e 24 febbraio, è una settimana densa di appuntamenti quella in calendario da Cambi. Si parte domani con Mirabilia, una sfilata di oltre 200 lotti decisamente degni di questo nome. Come quella Rara Ammonite Iridescente, con composto di madreperla fossilizzata in ammonite, offerta per € 24.000 – 28.000; o ancora il Cranio di Xiphactinus, tra i più grandi pesci predatori del tardo Cretaceo, che gli esperti stimano tra i € 24.000 e i 26.000.

Ci sono vanitas, uova di struzzo, pietre preziose, conchiglie rare, denti di squalo, carapaci di tartarughe. Siamo abituati allo stile Wunderkammer di Cambi, è vero: lo scorso dicembre, proprio a Milano lo scheletro del dinosauro Henry ha toccato il tetto di € 300,000 (qui tutti i dettagli). Ma ecco un nuovo – si fa per dire – esemplare straordinario: è il feroce Halisauro, un predatore marino di 3 metri offerto su lastra, per appenderlo al muro. La stima? Una cifra compresa tra € 38.000 e 42.000.

Mercoledì, secondo round. Il filo rosso: Fine Chinese Works of Art. Top lot del catalogo è qui una Rara figura di Guanyin incoronata, una statua in bronzo parzialmente dorata che proviene forse da un tempio (stima: 50.000 – 70.000 €). Ma citiamo senz’altro anche il Vaso Flambè marcato con il nome dell’imperatore Qianlong – come tutti gli oggetti commissionati dal palazzo imperiale (stima: 30.000 – 40.000 €); per finire, la curiosa coppia di cachepots di fine Ottocento realizzati per una concubina – la stessa che, tempo dopo, divenne imperatrice e portò suo figlio al trono (stima: 20.000 – 30.000 €).

Giovedì, la terza manche di Cambi si disputa nel nome del Design. «Il Dipartimento propone un nuovo tipo di asta più sperimentale e all’insegna dell’innovazione», spiegano dalla maison, «con un catalogo di elementi d’arredo e illuminazione, si è deciso di mescolare un po’ le carte in tavola». Come? Accostando al Mobile contenitore di Osvaldo Borsani (stima: € 1.500 – 2.000) e alla Lampada Taccia di Achille e Piergiacomo Castiglioni (stima: € 1.000 – 2.000) la Poltrona Piede UP7 di Gaetano Pesce (stima: € 2.000 – 4.000), ad esempio. Parola d’ordine: sperimentazione. E lungimiranza oltre le mode dei tempi, sempre.