La storia del falso Gauguin comprato dal Getty

Head with Horns, una scultura in legno nella collezione del Getty Museum di Los Angeles precedentemente attribuita a Paul Gauguin, è un falso, riporta il giornale francese Le Figaro. Il museo aveva acquistato l’opera per una cifra che potrebbe andare da circa 3 milioni a 5 milioni di dollari dalla galleria di New York Wildenstein & Company nel 2002, la potente dinastia di commercianti d’arte franco-americana che è già coinvolta in una causa legale per un altro caso di errata attribuzione per presunta vendita di un falso dipinto di Pierre Bonnard nel 1985.

Nel dicembre 2019 il museo ha cambiato l’attribuzione della scultura in sconosciuta, decisione basata da una lunga e silenziosa ricerca accademica degli ultimi anni da parte di professionisti Getty e altri esperti del settore, che ha lavorato su nuove significative prove che non erano disponibili al momento della sua acquisizione.

In un comunicato stampa pubblicato nel giugno 2002, il museo descriveva Head with Horns come un raro autoritratto di ispirazione polinesiana del pittore simbolista francese, riconosciuto solo in due fotografie incollate nel diario personale di Gauguin di Noa Noa, un suo diario primo viaggio a Tahiti. “Ogni visitatore del Getty sarà commosso da questa scultura potente e personale, che è stata esposta nella casa di Gauguin a Panaaiua, Tahiti”, aveva dichiarato Barry Munitz, allora presidente e amministratore delegato del J. Paul Getty Trust, sulla stampa pubblicazione.

Nel 2015, Fabrice Fourmanoir, ex commerciante d’arte a Tahiti e collezionista di fotografia tahitiana del XIX secolo, ha scoperto un’immagine della scultura in un album fotografico di Jules Agostini, amico di Gauguin. La fotografia era intitolata “Idole Marquisienne” – “Idolo marchese” – suggerendo che il lavoro fosse stato realizzato da un intagliatore indigeno delle Isole Marchesi nella Polinesia francese. Emerse anche che fu scattata prima del dicembre 1894, prima della presunta data di produzione della scultura tra il 1895 e il 1897. I risultati di Fourmanoir aiutarono gli esperti a raggiungere la determinazione di un’attribuzione errata.