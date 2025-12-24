Buon Natale, Charlie Brown! Con un nuovo record d’asta

È record per Charlie Brown, grazie a una sequenza speciale di cel animation – la tecnica di animazione 2D tipica dei cartoni animati classici, che creano un fotogramma dopo l’altro l’illusione di movimento. Ebbene: da Heritage Auctions, a Dallas, tre iconici cel realizzati per il grande classico Buon Natale, Charlie Brown! hanno raggiunto $ 102.000, vale a dire il prezzo più alto per una sequenza di cel animati dei Peanuts. Il soggetto? Charlie Brown che porta il suo piccolo albero di Natale negli ultimi istanti del film natalizio del 1965: un degno tributo, proprio in concomitanza con il 60° anniversario dello speciale.

Era parte del catalogo The Art of Disney Signature® di Heritage Auctions, la casa d’aste americana leader in ambito di memorabilia cinematografici, sportivi e dei fumetti (e non solo). Il risultato di questa vendita, infatti, è arrivato in un momento storico per la categoria Animation & Anime Art, che già all’inizio del 2025, da Heritage, festeggiava l’incasso straordinario dell’incanto Art of Disney ($ 5,19 milioni), seguito a ottobre dall’asta di Anime e animazione non Disney ($ 3,2 milioni). Con vendite totali del dipartimento che hanno superato i $ 17 milioni nel 2025, Heritage si è assicurata così un secondo anno consecutivo da record nella categoria.

«Quest’anno ha dimostrato, senza ombra di dubbio, la profondità e l’ampiezza della domanda di opere d’animazione in ogni epoca e in ogni ambito collezionistico», ha dichiarato Jim Lentz, Vicepresidente di Heritage Auctions per Animation & Anime Art. «Da Charlie Brown a Walt Disney, i collezionisti stanno reagendo alla storia e al genio creativo che queste opere racchiudono».

Non solo il record dei Peanuts. Tra i pezzi forti, nella stessa asta, anche un raro e unico set Key Master di Cenerentola, con un cel di produzione e uno sfondo Key Master firmati da Walt Disney, che ha fruttato $ 21.600. Mentre un set Courvoisier di Topolino nei panni dell’Apprendista Stregone e Scopa di Fantasia ha fruttato $ 9.600. «Si è trattato di una straordinaria raccolta di opere firmate da Walt Disney», afferma ancora Lentz. «I collezionisti sanno quanto raramente questi pezzi vengano alla luce e, quando ciò accade, l’opportunità di acquisirli è la cosa più vicina che si possa fare per avere la storia dell’animazione tra le mani».