Le lampade Tiffany non passano mai di moda, e Christie’s le mette all’asta

C’è tutta l’arte di Louis Comfort Tiffany sotto i riflettori – e il martello – della casa d’aste Christie’s. Artista, decoratore e designer, fu il figlio di Charles Tiffany, fondatore della rinomata casa di gioielli Tiffany & Company, per intenderci, ma a lui si deve tutta un’altra storia: quella delle lampade iconiche, sempre variopinte, prodotte dai Tiffany Studio. Adesso un’asta dal vivo – si svolgerà il 12 dicembre al Rockefeller Center – ne celebra la fantasia visionaria. «Dopo una brillante carriera come pittore e decoratore d’interni, Louis decise di concentrarsi sulla progettazione e produzione di vetrate artistiche», spiegano gli specialisti di Christie’s. «Le sue lampade in vetro piombato furono una naturale evoluzione».

Ed eccole in vendita, a New York. La protagonista assoluta? La collezione di Albert Zuckerman, con esemplari incredibili assemblati nel corso di decenni dal rinomato agente letterario, insieme ai suoi amati dipinti preraffaelliti. Come la vetrata Birches and Irises (con una stima importante di $ 400.000-600.000), un raro e poetico esempio dell’approccio pittorico al vetro di Tiffany, che fu anche un appassionato botanico e tentò sempre di catturare la natura sulle sue creazioni. «La sua padronanza del colore e della luce», rivela il catalogo di Christie’s, «richiama la sensibilità degli Impressionisti, mentre il suo trattamento stilizzato delle forme naturali si allinea più strettamente agli ideali estetici della Secessione viennese. Come i Secessionisti che perseguivano il Gesamtkunstwerk – ovvero l’opera d’arte totale, che integrava architettura, arti decorative e pittura – Tiffany sosteneva l’unità del design e l’elevazione dell’artigianato al rango di belle arti». Ottimo momento per mettere all’incanto la vetrata Birches and Irises, d’altronde: arriva dopo il successo della vetrata commemorativa Goddard, che a giugno raggiungeva la cifra straordinaria di $ 4,3 milioni, superando di gran lunga la sua stima iniziale. E ora si spera in un altro colpo grosso.

Altri pezzi forti della Collezione Zuckerman: un raro lampadario Daffodil (stima: $ 300.000-500.000) e una lampada da terra Tulipano dei Tiffany Studios (stima: $ 100.000-150.000), entrambi esempi del mix distintivo dell’azienda tra naturalismo e innovazione. Mentre l’esemplare da tavolo Nautilus, al lotto 414, raffigura un torso di sirena in cima a uno sperone roccioso, che sorregge un paralume a forma di conchiglia in vetro piombato.

Ma ci sono anche creazioni iconiche come Poppy e Bamboo sul catalogo di Christie’s, provengono da prestigiose collezioni private come American Visionaries: Property from an Important Private Collection e Property from the Ronald and Madelyn Katz Collection. Da non perdere, la rara lampada da terra Landscape (stima:$ 500.000-700.000), un capolavoro della maestria di Tiffany nella luce e nelle forme, oltre a una selezione di oggetti in metallo e vetro, tra cui Dragonfly and Arrowhead (stima: $ 25.000-35.000), che mette in mostra la straordinaria maestria artigianale dello studio.