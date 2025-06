Londra, trionfo per Damien Hirst e le edizioni di Phillips

£ 487.553 per l’asta dedicata a Damien Hirst, poi a ruota £2.489.327 per la Evening & Day Editions, fino a un totale di £2.976.880. Sono questi i numeri comunicati da Phillips, al termine della maxi vendita dedicata al bad boy dell’arte – e non solo – della scorsa settimana. «Si tratta du una chiara testimonianza della solidità del mercato delle Editions», dichiara Rebecca Tooby-Desmond, Specialist, Head of Sale, Editions, and Auctioneer.

Tra i pezzi forti dell’asta, come da pronostico, The Virtues, un esempio eccezionale della celebre serie in otto parti Cherry Blossom, ispirata al Bushidō, il codice etico giapponese dei samurai. Esplora la natura effimera della bellezza e il passaggio ciclico del tempo attraverso la vita simbolica del ciliegio. Prezzo finale £82.550. Importante anche Rejoicing Blossom, tratta dalla sua serie di dipinti unici su carta Paper Blossoms, un’opera vivida che cattura la bellezza effimera dei fiori di ciliegio attraverso l’uso espressivo della pittura. I temi sottesi, qui: la transitorietà, la memoria, l’intensità emotiva. Passata di mano per £ 50.800.

«Siamo entusiasti dei risultati della nostra prima asta dal vivo dedicata a Damien Hirst», dichiara Robert Kennan, Head of Editions, Europe. «La vendita ha attirato un mix dinamico di collezionisti esperti e una nuova generazione di acquirenti, riaffermando la continua forza del mercato per l’artista, che festeggerà il suo 60° compleanno sabato».

All’incanto, ad opera di Hirst, è andato anche Mickey, una reinterpretazione dell’iconico personaggio Disney in semplici cerchi colorati che bilanciano l’astrazione giocosa con la riconoscibilità immediata. È finita aggiudicata per £38.100 (ma la versione Blue glitter è andata per £ 34.290). Water, from The Elements (H6-9) del 2020 ha trovato casa per £ 21.590, Mercy, from The Aspects (H6-1) per £21.590, stesso prezzo anche per Altar, from Sanctum.

Non solo Damien Hirst. All’incanto, da Phillips, anche le Evening & Day Editions, con una selezione curata di stampe e multipli di artisti moderni e contemporanei. A partire da Flower Thrower Triptych (Grey) del 2019, una delle immagini più iconiche di Banksy, che accosta protesta e pace in una potente riflessione su resistenza e speranza (£127.000). Mentre African Elephant, from Endangered 129 Species (F. & S. 293) di Andy Warhol ha chiuso la partita a £ 215.900, oltre la stima di £ 60.000-80.000.

«Dopo la nostra prima asta dedicata interamente a Damien Hirst», ha commentato Rebecca Tooby-Desmond, Specialist, Head of Sale, Editions, and Auctioneer, «la vendita Evening & Day Editions ha registrato l’88% dei lotti venduti e il 93% del valore complessivo, con quindici record mondiali d’asta stabiliti, a testimonianza della forte domanda per le edizioni moderne e contemporanee, da Picasso a Banksy. Andy Warhol ha suscitato un grande interesse: le opere African Elephant e Orangutan della serie Endangered Species hanno triplicato le stime pre-asta e stabilito entrambe nuovi record d’asta. Questi risultati dimostrano l’expertise del nostro team globale e l’entusiasmo dei collezionisti, che hanno partecipato alla vendita da ben 42 Paesi diversi».