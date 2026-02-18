18 febbraio 2026

Lucile Best: il lusso all’asta cambia le regole del gioco

Intervista alla nuova Head of Fashion & Luxury Accessories di Artcurial: tra borse da record, trend e format online, sempre più a misura di Gen Z

Lucile Best, Head of the Fashion & Luxury Accessories Department

Cambio ai vertici in casa Artcurial. Con un’esperienza decennale tra aste e piattaforme digitali, Lucile Best viene nominata Head of Fashion & Luxury Accessories Department nell’anno di grazia 2026 – proprio in coda alle maxi aggiudicazioni delle borse Hermès all’asta, che ridisegnano il mercato da Parigi a New York, fino ad Abu Dhabi. Ecco la sua visione del mercato, e i progetti per il futuro del dipartimento.

Prima domanda d’obbligo sul binomio aste e lusso. A che punto siamo?
«Direi che il mercato sta andando molto bene e si sta consolidando soprattutto nell’ambito dell’ultra-lusso (il cosiddetto hard luxury), degli accessori in pelle (principalmente Hermès e Chanel) e delle vendite delle collezioni provenienti da privati. È il segmento dei lotti di fascia intermedia, invece, a incontrare qualche difficoltà…».

Hermès, Modèle Himalaya 28. Vendu: € 127.264 / $ 143 061 frais inclus. ©Artcurial

Di sicuro il mercato delle aste è sempre più cross-category, sempre più trasversale. Le chiedo: chi è oggi il collezionista tipo del settore Fashion & Luxury Accessories, e perché dovrebbe scegliere una casa d’aste per acquistare questo tipo di bene?
«Non c’è un profilo unico, si va dai collezionisti appassionati che cercano da tempo un pezzo specifico, a quelli occasionali che si innamorano di un oggetto, dagli acquirenti che fanno acquisti “per opportunità”, fino ai compratori più razionali che puntano a un vero investimento a lungo periodo. In una casa d’aste, i collezionisti sanno che i lotti sono stati valutati da specialisti che ne garantiscono l’autenticità, e senza dubbio il brivido dell’asta attira molti acquirenti grazie alla suspense prima che il martello batta la migliore offerta».

A questo proposito, in che modo i buyers della Gen Z stanno cambiando le regole del gioco?
«La Gen Z cerca oggetti di lusso per la loro rarità e la loro storia, non solo per il loro valore nel mercato primario. Li ricerca sulle piattaforme digitali ed è attratta da pezzi durevoli e autentici. Questo rafforza la svolta delle case d’asta verso lo sviluppo di strumenti digitali, oltre che di format di vendite online o live».

HERMÈS. Édition Limitée, 2010 , Sac BIRKIN SO BLACK 35 , Alligator mat noir. Vendu € 59.040 / $ 64.274 frais inclus. ©Artcurial

È in questo contesto che si inserisce la sua recente nomina come Head of Fashion & Luxury Accessories Department, da Artcurial. Mi racconta gli step della sua carriera?
«Sono banditrice abilitata dal 2015 e ho lavorato da Sotheby’s prima di entrare nel dipartimento di valutazione e autenticazione di Vestiaire Collective, dove ero esperta di moda, pelletteria e gioielli. Ho poi raggiunto Catawiki come senior fashion expert, e lì sono rimasta per cinque anni. In totale sono dieci anni di esperienza nella vendita online di second-hand items».

Quindi, l’arrivo ad Artcurial, la prima casa d’aste francese. Quale sarà la sua linea?
«Sono molto felice di entrare a far parte della prestigiosa casa d’aste Artcurial. Il mio obiettivo è sviluppare format 100% online e continuare a lavorare su due vendite importanti all’anno a Parigi e Monaco, con gli eccezionali pezzi Hermès e Chanel. Lancerò inoltre una vendita lifestyle con oggetti di grandi maison (Hermès, Dior, Chanel, ecc.)».

HERMÈS. Édition Limitée 2022, Sac KELLY DOLL PICTO, Veau Epsom Mauve Sylvestre, Nata, Lime et Chai Garniture métal argenté. Vendu : € 47.232 / $ 52.902 frais inclus. ©Artcurial

Tra l’altro questa nomina arriva in coda a un 2025 davvero sensazionale per le It-Bag, abbiamo visto esemplari iconici sfilare nelle aste internazionali, e per cifre mai raggiunte prima. Eppure il Secondhand Pricing Tracker di Bernstein Research rivelava a fine anno dato significativo per le Birkin e le Kelly vintage, con il premio medio di rivendita sceso da 2,2 volte il prezzo retail originario nel 2022 a 1,4 volte nel novembre 2025. Che cosa sta succedendo?
«Come dicevo, il mercato si sta concentrando sempre di più sui pezzi eccezionali. Con i prezzi del mercato primario aumentati in modo significativo negli ultimi anni, il prezzo di seconda mano degli articoli più “classici” è cresciuto più lentamente – e questo si riflette nel prezzo di rivendita delle borse Hermès».

Per concludere: gli appuntamenti del dipartimento di Fashion & Luxury Accessories di Artcurial nel 2026.
«Abbiamo una fantastica vendita online di borse Hermès e beni di lusso, in programma dal 2 al 7 aprile. A seguire, terremo la nostra prestigiosa vendita di Monaco a inizio luglio. E a ottobre lanceremo la vendita lifestyle con servizi da tavola, arredi… e molto altro».

 

