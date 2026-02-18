Lucile Best: il lusso all’asta cambia le regole del gioco

Cambio ai vertici in casa Artcurial. Con un’esperienza decennale tra aste e piattaforme digitali, Lucile Best viene nominata Head of Fashion & Luxury Accessories Department nell’anno di grazia 2026 – proprio in coda alle maxi aggiudicazioni delle borse Hermès all’asta, che ridisegnano il mercato da Parigi a New York, fino ad Abu Dhabi. Ecco la sua visione del mercato, e i progetti per il futuro del dipartimento.

Prima domanda d’obbligo sul binomio aste e lusso. A che punto siamo?

«Direi che il mercato sta andando molto bene e si sta consolidando soprattutto nell’ambito dell’ultra-lusso (il cosiddetto hard luxury), degli accessori in pelle (principalmente Hermès e Chanel) e delle vendite delle collezioni provenienti da privati. È il segmento dei lotti di fascia intermedia, invece, a incontrare qualche difficoltà…».

Di sicuro il mercato delle aste è sempre più cross-category, sempre più trasversale. Le chiedo: chi è oggi il collezionista tipo del settore Fashion & Luxury Accessories, e perché dovrebbe scegliere una casa d’aste per acquistare questo tipo di bene?

«Non c’è un profilo unico, si va dai collezionisti appassionati che cercano da tempo un pezzo specifico, a quelli occasionali che si innamorano di un oggetto, dagli acquirenti che fanno acquisti “per opportunità”, fino ai compratori più razionali che puntano a un vero investimento a lungo periodo. In una casa d’aste, i collezionisti sanno che i lotti sono stati valutati da specialisti che ne garantiscono l’autenticità, e senza dubbio il brivido dell’asta attira molti acquirenti grazie alla suspense prima che il martello batta la migliore offerta».

A questo proposito, in che modo i buyers della Gen Z stanno cambiando le regole del gioco?

«La Gen Z cerca oggetti di lusso per la loro rarità e la loro storia, non solo per il loro valore nel mercato primario. Li ricerca sulle piattaforme digitali ed è attratta da pezzi durevoli e autentici. Questo rafforza la svolta delle case d’asta verso lo sviluppo di strumenti digitali, oltre che di format di vendite online o live».

È in questo contesto che si inserisce la sua recente nomina come Head of Fashion & Luxury Accessories Department, da Artcurial. Mi racconta gli step della sua carriera?

«Sono banditrice abilitata dal 2015 e ho lavorato da Sotheby’s prima di entrare nel dipartimento di valutazione e autenticazione di Vestiaire Collective, dove ero esperta di moda, pelletteria e gioielli. Ho poi raggiunto Catawiki come senior fashion expert, e lì sono rimasta per cinque anni. In totale sono dieci anni di esperienza nella vendita online di second-hand items».

Quindi, l’arrivo ad Artcurial, la prima casa d’aste francese. Quale sarà la sua linea?

«Sono molto felice di entrare a far parte della prestigiosa casa d’aste Artcurial. Il mio obiettivo è sviluppare format 100% online e continuare a lavorare su due vendite importanti all’anno a Parigi e Monaco, con gli eccezionali pezzi Hermès e Chanel. Lancerò inoltre una vendita lifestyle con oggetti di grandi maison (Hermès, Dior, Chanel, ecc.)».

Tra l’altro questa nomina arriva in coda a un 2025 davvero sensazionale per le It-Bag, abbiamo visto esemplari iconici sfilare nelle aste internazionali, e per cifre mai raggiunte prima. Eppure il Secondhand Pricing Tracker di Bernstein Research rivelava a fine anno dato significativo per le Birkin e le Kelly vintage, con il premio medio di rivendita sceso da 2,2 volte il prezzo retail originario nel 2022 a 1,4 volte nel novembre 2025. Che cosa sta succedendo?

«Come dicevo, il mercato si sta concentrando sempre di più sui pezzi eccezionali. Con i prezzi del mercato primario aumentati in modo significativo negli ultimi anni, il prezzo di seconda mano degli articoli più “classici” è cresciuto più lentamente – e questo si riflette nel prezzo di rivendita delle borse Hermès».

Per concludere: gli appuntamenti del dipartimento di Fashion & Luxury Accessories di Artcurial nel 2026.

«Abbiamo una fantastica vendita online di borse Hermès e beni di lusso, in programma dal 2 al 7 aprile. A seguire, terremo la nostra prestigiosa vendita di Monaco a inizio luglio. E a ottobre lanceremo la vendita lifestyle con servizi da tavola, arredi… e molto altro».