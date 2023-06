Magnificent Jewels: chiude a $ 95,9 milioni l’asta di Sotheby’s New York

Il risultato più alto mai fissato da un’asta di gioielli di Sotheby’s, a New York. Una sfilza di aggiudicazioni stellari, incluse due pietre da oltre $ 30 milioni. È un vero successo l’incanto Magnificent Jewels, tra i grattacieli della Grande Mela, a partire da quel rubino del Mozambico da 55,22 carati – Estrela de Fura, si chiama – che ha chiuso le danze a $ 34,8 milioni. Ben 630.288 dollari al carato, per la precisione, il prezzo più alto mai raggiunto da un rubino. Con tanti saluti al Sunrise Ruby da 25,59 carati che, nel 2015, da Sotheby’s Ginevra, trovava un proprietario per $ 30,3 milioni. Non finisce qua. Poco dopo, è stato il turno di The Eternal Pink, il più «vivid pink diamond» mai messo in commercio, dritto stavolta fino a quota $ 34,8 milioni – un record mondiale d’asta per un diamante Fancy Vivid Purplish-Pink e un nuovo traguardo per carato per questa classe di colore.

«Il risultato da record di oggi», ha commentato a caldo Catharine Becket, Head of Magnificent Jewels, Sotheby’s New York, «è un riflesso diretto e un’ulteriore conferma della posizione di Sotheby’s come leader di mercato ai massimi livelli dell’industria mondiale della gioielleria. Siamo onorati di aver portato all’asta questa eccezionale selezione di gioielli – arricchita da diverse collezioni private con una provenienza storica – che comprende diamanti di altissima qualità, gemme colorate superlative e gioielli firmati dalle maison più stimate». Poi un augurio per il futuro: «Non vediamo l’ora di continuare la nostra tradizione di offrire i gioielli più rari e spettacolari alla nostra clientela mondiale», rivela, «questo rimane il cuore di ciò che facciamo a Sotheby’s».

Le fa eco Quig Bruning, Head of Sotheby’s Jewels, Americas & EMEA: «Abbiamo assistito alla storica vendita non di una, ma di due tra le più squisite e importanti pietre preziose mai battute all’asta. È difficile esprimere la gamma di emozioni che ho provato quando ho posato gli occhi per la prima volta sulla Estrela de FURA: 55.22, ma per dirla semplicemente, sono rimasto incantato. Con le sue dimensioni senza precedenti, il suo colore penetrante e il suo raro grado di trasparenza e chiarezza ottica, meritava davvero il prezzo record di oggi, poiché ora si unisce alla schiera delle gemme più leggendarie del mondo. È stato un onore anche maneggiare un diamante così mozzafiato e di natura squisita come The Eternal Pink, e il suo prezzo odierno riafferma che Sotheby’s è la destinazione principale per le creazioni di diamanti più rare al mondo. Parlo con orgoglio a nome di tutto il dipartimento dedicato ai gioielli di Sotheby’s quando dico che siamo davvero privilegiati per essere stati custodi di queste gemme ultra-rare e i risultati di oggi sono un’ulteriore prova del fatto che c’è una continua richiesta di diamanti e gemme di altissimo livello».