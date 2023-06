Tempo di vecchi maestri per Art-Rite, è in arrivo il primo appuntamento dell’anno della casa d’aste dedicato all’arte antica. Quando? Martedì 27 giugno. Dove? A Milano, a Palazzo Largo Augusto. Le protagoniste indiscusse: oltre 125 opere che abbracciano oltre tre secoli, dal XVI al XIX secolo. Parole d’ordine, ancora una volta: qualità e conservazione.

Ed eccoli uno dopo l’altro i lotti d’eccezione della maison milanese. Tra una schiera ben nutrita di oli, tempere e disegni, a imporsi è il top lot firmato dal pittore di primaria importanza Cristoforo Roncalli detto Il Pomarancio (Pomarancio, 1553 circa – Roma, 1626), rappresenta una Madonna col bambino. «Una raffigurazione che rimanda alla tradizione iconografica cristiana», specificano dalla casa d’aste, «ne restituisce l’eterna bellezza che essa è sempre stata in grado di esprimere, oltre a un forte impatto visivo per colori e per tecnica». La stima? € 16.000 – 20.000.

C’è anche lo Sposalizio mistico di Santa Caterina d’Alessandria e i santi Francesco e Norberto del pittore fiammingo Hendrick van Balen (Anversa, 1575 – 17 luglio 1632) tra i pezzi forti della maison. L’olio su tela proviene da un’importante collezione milanese e riporta la firma autografa dell’autore. La valutazione pre-incanto, qui, è di € 15.000 – 20.000.

Spicca per le importanti dimensioni e la pregiata qualità l’opera dell’artista napoletano Andrea Vaccaro (8 maggio 1604 – 18 gennaio 1670) Battesimo di Cristo (stima: € 12.000 – 20.000), intensissimo, grazie anche all’ottimo stato di conservazione. Seguono quattro tele preziose, cariche di personaggi e dettagli di pregio, raffigurano Scene di giochi di fanciulli tratte da incisioni di Giacomo Ceruti nell’ambito della Scuola piemontese del XVIII secolo (stima: €8.500 – 12.000).

A chiudere la nostra rassegna, La predica di San Giovanni della scuola olandese del XVII secolo, olio dalla forza notevole e dall’intensa qualità. La stima, competitiva: € 8.000 – 12.000. Appuntamento a Milano, con i vecchi maestri di casa Art-Rite.