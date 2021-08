Monte Carlo, Hermès e Rolex trionfano all’asta di Wannenes

Wannenes brilla allo Yacht Club di Monaco con un totale di 2.686.345 euro, il 62.6% di venduto per lotto e il 164.4% per valore. Ad emergere tra gioielli, orologi e borse di lusso, anche il top lot del primo semestre della maison: uno straordinario Rolex Daytona John Player Special, Paul Newman del 1969, appartenuto a un unico proprietario, realizzato in oro giallo 14kt e quadrante nero. La cifra finale? Ben 660.400 euro (stima: 500.000 – 800.000 euro).

Tra i protagonisti delle sessioni dedicate ai gioielli, segnaliamo un paio di orecchini a fiori con diamanti di 4.90 e 5,05 CTS passati di mano per 177.800 euro (a partire da una stima di € 100,000 – 120,000), una spilla in smeraldi e diamanti di Cartier del 1920 aggiudicata per 76.200 euro, un anello con un diamante di 10,11 CTS da 63.500 euro e un raffinato bracciale in onice e diamanti del 1910, che ha chiuso con 35.560 euro.

È l’inconfondibile Birkin di Hermès, invece, a conquistare i riflettori dell’incanto Sacs De Luxe, con esemplari come la Birkin 30 color Moutarde in pelle Clémence del 2012 e la Birkin 35 Limited Edition in pelle Tadelakt color Argile del 2013 – che hanno trovato un nuovo proprietario, entrambe, per 7.260 euro.

«La Birkin di Hermès», commentano dalla casa d’aste, «è un’icona delle borse del XX secolo, intramontabile come il suo mito, che si tramanda da madre a figlia per il suo equilibrio tra stile impeccabile del disegno e una praticità che viene incontro alle esigenze di spazio di tutte le generazioni di donne, ma è anche una forma di investimento che vede accrescere il suo valore economico nel corso del tempo». La vendita di Monaco, da Wannenes, sembra averlo confermato una volta in più.

