Nicolas Party e Yoshitomo Nara in testa. Partono i rilanci da Sotheby’s Hong Kong

Si aprono le danze delle super aste primaverili di Hong Kong. Fa gli onori di casa Sotheby’s, che domani, venerdì 5 aprile, vedrà sfilare prima i nomi “supergiovani” del format The Now, poi a ruota, nella stessa serata, i “superclassici” del XX secolo. In totale: 188 lotti con un valore pre-incanto che sfiora i $ 100 milioni. Vale a dire la metà dei lotti e il 75% del valore delle vendite comparabili del 2023 (fonte: Artintelligence). Il tutto a una settimana di distanza dalle meraviglie di Art Basel Hong Kong, con 242 gallerie da tutto il mondo e la partecipazione di oltre 75.000 visitatori; e mentre le majors – Sotheby’s e Christie’s in prima linea, Phillips alle calcagna – proseguono imperterrite la loro corsa a Est, con nuovi avamposti e sedi sempre più imponenti sotto il cielo di Hong Kong.

Ed eccoli gli highlights di Sotheby’s. Si parte con The Now il 5 aprile, ore 6.30 pm. Riflettori puntati su un’iconica natura morta di Nicolas Party – le pere e le zucche, quasi antropomorfe, le campiture a tinte accese, tutte stagliate su uno sfondo blu sfondo Yves Klein. «Catturando un senso di artificialità e un’illusione accattivante distillata dal genere della natura morta» rivelano dalla casa d’aste, «l’immobilità teatrale del presente lavoro si trova al di fuori del tempo e dello spazio. Impegnandosi in un dialogo avvincente con la storia dell’arte, Natura morta è allo stesso tempo resa vividamente e profondamente misteriosa, distillando la suspense e la contraddizione insite nel genere nel catturare su tela ciò che non può essere fermo». Stima: HK$ 20-30 milioni.

Segue George Condo, la sua Green Eyed Lady potrebbe passare di mano per HK $ 10-20 milioni, in buona compagnia con Rashid Johnson (HK$ 6-8 milioni) e l’immancabile KAWS (HK$ 5,5-7,5 milioni). Poi ancora i nomi che fanno le capriole sul mercato, come Jadé Fadojutimi, che solo a novembre, a New York, aggiornava tre volte il suo record all’incanto – qui sfila con Fishing for Steps del 2017, potrebbe raggiungere quota HK$ 3 milioni. Restiamo a guardare.

Altri appuntamenti da segnare in calendario: sempre il 5 aprile, ma alle 7 pm, la Modern & Contemporary Evening Auction. I top lot? Senz’altro Yoshitomo Nara, in pole position con una valutazione pari a HK$ 80-120 milioni per I want to see the bright lights tonight. Dipinta nel 2017, l’opera è stata selezionata come immagine principale di due delle indagini più recenti dell’artista, una è la retrospettiva al Los Angeles County Museum of Art (poi migrata allo YUZ Museum di Shanghai, al Guggenheim Bilbao e alla Kunsthall Rotterdam) e l’altra all’Aomori Museum of Art, nella città natale di Nara. «Classificata tra le opere più importanti dell’artista mai apparse all’asta», commentano dalla maison, «I Want to See the Bright Lights Tonight è un capolavoro definitivo, che racchiude l’esame di sé lungo tutta la carriera dell’artista e la capacità distintiva di catturare il sentimento di ogni generazione». Nota a margine, due opere analoghe dell’artista, entrambe del 2017, risiedono oggi alla National Gallery of Art, Washington DC, e al Los Angeles County Museum of Art, a proposito di qualità museale.

Nella stessa sessione, la seconda stima più alta va a Pablo Picasso, con Le Peintre che potrebbe toccare quota HK$ 90 milioni. Terzo sul podio è Claude Monet, il suo Route de Monte-Carlo è stimato HK$ 45-65 milioni.

Ancora una vendita significativa da menzionare in settimana: è Magnificent Jewels, con una sfilata di diamanti di tutte le forme e colori che passeranno al vaglio il 6 aprile. Vedi il rarissimo anello con diamante «Fancy Vivid Yellowish Orange», 7.01 carati, stima “su richiesta”; ancora Fortune Five Unmounted Diamond, il diamante ovale taglio brillante del peso di 55,55 carati, stima HK$ 38-50 milioni; e per finire un romantico anello a forma di cuore, con un eccentrico diamante «Fancy Intense Orangy Pink» da 10.33 carati, la valutazione qui è di HK$ 25,3-40 milioni. Se non fosse abbastanza, il giorno seguente la vendita di Important Watches sfoggerà, tra gli altri, un Patek Philippe del 1960 da HK$ 4,8-10 milioni.