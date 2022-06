Orientarsi nel mercato dell’arte, con la piattaforma ValutaOpere

Come viaggiare nell’universo del mercato dell’arte, senza perdere l’orientamento? Bella domanda e sarebbe ancora più bello poter dare una risposta. La verità è che, in questo ambito, le regole si riscrivono giorno dopo giorno e quasi sempre è necessario saper navigare a vista, magari seguendo la buona stella. Ma su qualche aiuto si può anche contare, soprattutto se si fa affidamento alle nuove tecnologie. In questo senso, un utile strumento è ValutaOpere. Nomen omen, ValutaOpere è esattamente quello che dice di essere: una piattaforma online che tiene traccia del venduto presso le case d’asta italiane e lo analizza, per presentare il prezzo medio, costantemente aggiornato, archiviato per artista, tecnica e dimensioni. Insomma, una banca dati che aiuta ad acquistare e vendere le opere d’arte al giusto prezzo.

«In questo modo è possibile capire se l’artista ha un reale valore di mercato, se stiamo acquistando al prezzo corretto o, in caso di vendita, ottenendo il giusto compenso», spiegano da ValutaOpere. L’interfaccia del portale intuitiva: è possibile navigare all’interno del database ordinato per artisti italiani, stranieri, periodo storico ed ordine alfabetico. In alternativa è disponibile un modulo di ricerca libero per visualizzare i dettagli dello specifico artista.

Il database comprende sia artisti italiani che stranieri, dai più conosciuti a quelli contemporanei, coprendo un periodo storico che va dal 1850 ai giorni nostri. Una volta individuato l’artista si accede a una dashboard completa dei dati dove possibile visualizzare: Prezzo medio per tipologia di opera (pittura, scultura, tecnica mista, disegno, multipli, fotografia); Prezzo medio per formato dell’opera (piccolo, medio e grande formato); Grafici e Report per visualizzare l’andamento del prezzo medio negli ultimi anni; Ultime aggiudicazioni registrate per l’artista.

Tutti i dati sono raccolti ed elaborati su base quotidiana e per tale motivo ValutaOpere è in grado di offrire una fotografia sempre aggiornata del mercato dell’arte moderna e contemporanea in Italia. Ma come interpretare questa quantità di informazioni? Certo, il buon vecchio intuito. Ma anche in questo caso ValutaOpere ci viene in soccorso con il VoR – ValutaOpere Ranking, un indice in grado di sintetizzare per singolo artista la commerciabilità, la solidità e la crescita del valore medio.

Insomma, collezionisti curiosi di capire il valore della propria raccolta, galleristi che vogliono avere una panoramica sui prezzi del Moderno e del Contemporaneo, proprietari desiderosi di conoscere il prezzo dei propri beni, ma anche Opportunity Seeker, i cosiddetti cacciatori di opportunità, interessati ad investire su artisti le cui quotazioni siano in crescita con un ritorno nel medio / lungo periodo, hanno pane per i loro denti, cioè dati per le loro analisi.