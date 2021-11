Phillips NY, il 75% dei lotti è inedito all’incanto

Georgia O’Keeffe, Joan Mitchell, Amy Sherald, Cecily Brown, ma anche un mobile di Alexander Calder e una natura morta di Pierre Bonnard appartenuta a Henri Matisse. Phillips annuncia i 48 capolavori che sfileranno alla 20th Century & Contemporary Art il prossimo 17 novembre, al 432 di Park Avenue, New York. Il top lot della vendita? Un iconico Pope di Francis Bacon che debutta all’asta puntando dritto a $45 milioni. Ma non sarà l’unica “primizia” a passare sotto il martello: «I collezionisti avranno l’opportunità di acquisire alcune opere d’arte veramente fresche per il mercato», spiegano Jean-Paul Engelen e Robert Manley, Deputy Chairmen e Worldwide Co-Heads dell’asta. «Nella nostra vendita serale, il 75% dei lotti non è mai stato offerto pubblicamente». In pieno stile Phillips, aggiungeremmo.

Ed eccoli quindi i pesi massimi dell’incanto. Oltre al Bacon degli anni ’50, realizzato durante il suo soggiorno a Tangeri, anche Crab’s Claw Ginger Hawaii di Georgia O’Keeffe, descritta dagli esperti come «la più significativa delle immagini hawaiane di O’Keeffe ad essere apparsa all’asta in tre decenni» (stima: $4.000.000 – 6.000.000). E fa il suo ingresso a gamba tesa anche il Panier de fruit di Pierre Bonnard, che «cattura gli ultimi sforzi tecnici della carriera dell’artista e il culmine del fascino permanente di Bonnard per il colore, l’espressione e la percezione visiva» (stima: $2.000.000 – 3.000.000).

Non potevano mancare un Andy Warhol, rappresentato nella sua ricerca sul corpo e sulla bellezza da The Last Supper/Be a Somebody with a Body (stima: $6.000.000 – 8.000.000) e uno straordinario Untitled di Cecily Brown (stima: $3.500.000 – 4.500.000), mentre Welfare Queen di Amy Sherald del 2012 (stima: $1.200.000 – 1.800.000) e Girl in Blue di Ewa Juszkiewicz del 2013 (stima: $80,000 – 120,000) confermano ancora una volta la passione di Phillips per la «vernice fresca». Appuntamento al 17 novembre, per scoprire gli esiti di questa vendita contemporanea. E poi al mattino seguente, con 277 lotti dell’imperdibile Day Sale.

Da Bacon a Juszkiewicz, 5 lotti dal catalogo di Phillips