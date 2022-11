Phillips, vendita da $ 138,9 milioni a New York

Riflettori puntati sulla Grande Mela, chiude con un risultato di $ 138,9 milioni la 20th Century and Contemporary Art di Phillips. Superstar assoluta della serata: le tinte rosso fuoco – rosso vino del dipinto Untitled di Cy Twombly, dalla serie Bacchus ,con un esito finale da $ 41,6 milioni (ve ne parlavamo qui). E fa bene anche María Berrío, il suo He loves me, He loves me not del 2015 fissa un nuovo record per l’artista con un’aggiudicazione finale di $ 1,6 milioni. «L’asta di stasera segna il terzo più alto totale di vendite nella storia di Phillips», dichiara a caldo Jean-Paul Engelen, President, Americas, and Worldwide Co-Head of 20th Century & Contemporary Art. «Questa è un’impresa particolarmente notevole in quanto le nostre prime tre vendite di maggior successo sono state tutte stabilite nell’ultimo anno, rendendo ancora più chiaro che Phillips si trova nel bel mezzo di un periodo di crescita incomparabile». Un primo identikit dei collezionisti? «Abbiamo visto offerte da quasi 30 Paesi», rivela, «con una vendita del 98% per lotto, a conferma di un solido mercato internazionale per opere importanti del XX secolo e dell’arte contemporanea».