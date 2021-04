Realismo Sovietico, 348.1% del venduto per valore da Wannenes

L’asta web-only di Wannenes dedicata al Realismo Sovietico (2-13 aprile) si è conclusa con un totale di 238.054 euro e una percentuale di venduto per valore del 348.1%. Un vero successo, insomma, per la figurazione russa novecentesca, e così per le innumerevoli personalità artistiche – soprattutto femminili – che l’hanno animata.

A sfilare all’incanto oltre 100 lavori «tutt’altro che costretti nelle maglie della propaganda comunista sovietica», spiegano dalla maison, con autori spesso inediti al mercato secondario italiano che, grazie al nuovo approccio digitale, hanno trovato risonanza anche fuori dai confini.

«A dimostrazione che se l’argomento è interessante, le opere sono di qualità, i prezzi sono in linea con i trend di mercato, è assicurato l’interesse ad acquistare da parte del villaggio globale del collezionismo internazionale», commenta Rosanna Nobilitato, responsabile del dipartimento Dipinti del XIX secolo di Wannenes.

I protagonisti dell’asta, da Josif Bokshay a Tatiana Nilovna Yablonskaya

Top lot dell’incanto, una Natura Morta di Josif Bokshay, tra gli artisti più celebrati della scena ucraina e figura di spicco della Scuola Trascarpatica. Il prezzo di aggiudicazione? 25.100 euro, con una stima iniziale di 2.000-3.000 euro.

È ancora di Bokshay l’intenso Paesaggio dei Carpazi con contadini (12.600 euro, stima: 2.000-3.000 euro), un olio su tela che ha mosso l’interesse del pubblico online, mentre il suo Paesaggio Invernale del 1958 ha trovato un acquirente per 7.600 euro (stima: 3.000-3.500 euro).

Ci spostiamo così sulle opere di Tatiana Nilovna Yablonskaya, l’artista ucraina vincitrice del Premio Stalin, nel 1944; fu protagonista, tra le altre, di 30 mostre personali tra Mosca, Kiev, Budapest e Londra e partecipò alla Biennale di Venezia del 1956 e al Salone Mondiale di Bruxelles del 1958.

Il suo Autoritratto, da Wannenes, è passato di mano per 20.100 euro (stima: 2.600-3.200 euro), seguito dal nostalgico Il giorno si addormenta (8.850 euro, stima: 1.000-1.5000) e da Montagne di Kiev (7.600 euro, stima: 700-900 euro)

A concludere la nostra breve ricognizione, Veduta di città dalle alture di Ilya Nissonovich Shtilman, aggiudicata a 9.475 euro (stima:1.000-1.500 euro), Fiori di Victor Ivanovich Zaretskiy (8.850 euro, stima: 1.500-2.000 euro) e ancora Tavolo con fiori nel giardino di Petr Kuzymich Stolyarenko (8.850 euro, stima: 1.000-2.000 euro) che sembra rubare la luce e i segreti delle più celebri tele impressioniste.