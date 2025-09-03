Reflections on Pop: da Sotheby’s una nuova asta di Roy Lichtenstein

Una nuova serie di opere del gigante della Pop Art Roy Lichtenstein andrà all’asta da Sotheby’s. Intitolata Reflections on Pop, la vendita si terrà il 26 settembre 2025 e riguarderà un gruppo di oltre 90 lavori, tra cui una serie realizzata tra il 1988 e il 1990, nella quale il mitico artista approfondiva la sua ricerca sulla percezione visiva, attraverso l’interazione tra luce e superfici riflettenti. Le opere coprono più di quattro decenni e comprendono pittura, scultura, disegno, collage e stampe. Ci sono anche studi che testimoniano l’instancabile percorso di ricerca di Lichtenstein, sia nella composizione che nell’utilizzo di media diversi.

«Reflections on Pop è un invito a scoprire l’eredità di Lichtenstein attraverso la lente del processo, della sperimentazione, rivelando la mano dell’artista dietro alcuni dei motivi più riconoscibili del Pop e non solo», ha dichiarato Haleigh Stoddard, responsabile della sezione contemporanea di Sotheby’s New York. «Sottolinea il paradosso al centro del Pop: che le immagini nate dai mass media potrebbero diventare tra le espressioni più durature, riconoscibili e personali del XX secolo».

Si prevede che la vendita possa superare i 15 milioni di dollari, con prezzi che vanno dai 3mila ai 3,5 milioni. I lavori più accessibili potrebbero risultare appetibili per gli acquirenti più giovani, una inclinazione che l’importante casa d’aste sta cercando di assecondare: negli ultimi cinque anni, il numero di offerenti di Sotheby’s di età inferiore ai 30 anni è più che triplicato. La stima più bassa di 3mila dollari è associata al pendente a goccia in smalto di 8,9 centimetri, risalente alla seconda metà degli anni ’60, mentre Eclipse of the Sun II, del 1975, raggiunge il vertice di 3,5 milioni.

Tra i lotti offerti c’è anche Wimpy I (1988), il primo della serie Reflections, con una stima di 1,5 milioni di dollari e raffigurante un personaggio del fumetto Braccio di Ferro. Altre opere illustrano la tendenza di Lichtenstein a creare arte dall’arte, ad esempio Interior (Study), del 1991, circa, che giustappone fiori su un tavolino da caffè a un’immagine di fiori appesi a una parete in stile Andy Warhol: quest’opera ha una valutazione di 1 milione di dollari. Ci sono anche schizzi per opere successive, tra cui Nude with Bust (Study) e Slam (1989), che raffigura una porta che sbatte, entrambe stimate tra i 100mila e i 150mila dollari.

Dopo la scomparsa, avvenuta lo scorso anno, di Dorothy Herzka Lichtenstein – che fu la seconda moglie di Roy, dal 1968 fino alla morte del marito nel 1997, oltre che gallerista, filantropa e presidente della Roy Lichtenstein Foundation – Sotheby’s ha messo in vendita diversi lotti provenienti dalla collezione di famiglia. Tutte le 68 opere offerte nelle aste precedenti sono state vendute, con quasi il 70% delle opere che ha superato le stime più alte, per un totale cumulativo finora di 89,6 milioni di dollari, contro una stima più alta di 66,5 milioni di dollari.

«Dopo il successo delle aste di maggio e giugno, siamo entusiasti di aver ricevuto nuovamente la fiducia degli eredi di Dorothy e Roy Lichtenstein», ha dichiarato Catherine Foster Ellison, responsabile globale delle grandi collezioni di Sotheby’s, in un comunicato stampa. «Queste opere rivelano il suo genio – eroine, scene d’azione esplosive, pennellate audaci – non solo come icone della Pop Art, ma come idee ancora in divenire. Ogni pezzo irradia il rigore, l’arguzia e l’intelligenza che hanno reso Lichtenstein uno degli artisti più rappresentativi del XX secolo».

Il record d’asta dell’artista è di 95,4 milioni di dollari, raggiunto da Christie’s New York nel 2015 per Nurse, un dipinto del 1964 che raffigura il volto di una donna bionda con la divisa da infermiera. Secondo l’Artnet Price Database, circa 34 opere di Lichtenstein hanno superato la soglia dei 10 milioni di dollari all’asta.

Anche altre case d’aste hanno avuto successo con il materiale del maestro del pop e con i beni della coppia. Ad agosto, un’asta Bonham’s di opere d’arte e oggetti provenienti dalla casa della coppia a Long Island ha totalizzato 1,1 milioni di dollari, con tutti gli oggetti che hanno trovato acquirenti e il 60% venduti a un prezzo superiore alla stima. La casa stessa è stata messa sul mercato l’anno scorso; attualmente è quotata a poco meno di 18 milioni di dollari.