Sotheby’s ha annunciato che la vendita di tre opere contemporanee d’arte asiatica sarà devoluta a favore della ricerca per contrastare la pandemia globale. Si tratta di lavori come La Lune (1998), calligrafia a inchiostro su carta di Chu Teh-Chun e l’olio su tela Monet’s Garden (2009) di Pang Jiun e Source of Hope (2019) di Sophie Chang.

L’asta per l’acquisto dei tre pezzi era prevista questo mese in occasione dell’evento Sotheby’s Hong Kong Modern Art Evening Sale ed è stata spostata al 16 aprile nella sede statunitense di New York, viste le restrizioni cautelative contro il Covid-19, che ora rendono incerta anche questa collocazione.

É proprio in merito alla battaglia contro il coronavirus che Sotheby’s si è voluta muovere.

Gran parte dei proventi ricavati dalla vendita delle opere sarà offerta a tre organizzazioni Cinesi che si occupano di contrastare la diffusione del virus, per sostenere questa dura battaglia.

La calligrafia di Chu Teh-Chun e la tela di Sophie Chang saranno forniti senza riserve: il prezzo pieno della vendita di La Lune verrà donato alla Han Hong Love Foundation di Wuhan, l’area più colpita della Cina, mentre quello di Source of Hope sarà devoluto al Taiwan Centers for Disease and Control, per fornire attrezzature fondamentali ai medici che ogni giorno lavorano in prima linea.

Per quanto riguarda Monet’s Garden di Pang Jiun, una parte del prezzo pieno sarà destinata al sostegno della ricerca sul virus condotta dalla Facoltà di Medicina Li Ka Shing dell’Università di Hong Kong.

Il direttore del dipartimento d’arte moderna asiatica di Sotheby’s, Vinci Chang, ha commentato l’iniziativa con parole di profondo incoraggiamento: “L’epidemia di coronavirus negli ultimi mesi ci ha straziato il cuore e il nostro sostegno va a tutte le persone colpite dal virus, da pazienti e medici in prima linea, fino alle nostre famiglie e amici.”

Il progetto è stato reso possibile soprattutto grazie a Espace Nelombos e Tung Ching-Chao, moglie dell’artista Chu Teh-Chun, che hanno donato l’opera La Lune e anche ai proprietari del Monet’s Garden che Sotheby’s ringrazia per la loro generosità.

L’evento artistico si impone con fiducia nei riguardi della situazione che stiamo vivendo e si svolgerà alle 9:30 del mattino a New York, ovvero le 9:30 serali di Hong Kong.

Si spera che quell’augurio di speranza, citazione dell’opera di Sophie Chang The source of Hope, non si fermi al titolo di una tela venduta all’asta, ma coinvolga chiunque ad avere fiducia in una soluzione che ponga fine a questo momento critico.