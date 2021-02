Sotheby’s, anche Rembrandt ha trovato casa

Era stato ritirato alla vigilia dell’asta senza spiegazioni, tra la delusione di chi, come noi, era impaziente di scoprirne il destino. Eppure sembra che anche per lui, il piccolo Rembrandt a sette zeri, sia arrivato un lieto fine. A riportare la notizia è Artnews: Abraham and the Angels è passato di mano tramite vendita privata (gestita da Sotheby’s) a un prezzo incluso nelle stime, una cifra compresa tra i $ 20 e i 30 milioni che lo rende uno dei Rembrandt più cari di sempre. E dire che sfilò all’asta l’ultima volta nel 1848, da Christie’s, aggiudicato per sole 64 sterline.

Vi avevamo già raccontato la provenienza di tutto rispetto di questo capolavoro di 16 x 21 cm, che nel 2005 fu venduto da Otto Neumann, vice presidente senior di Sotheby’s, a Mark Fisch, trustee del Metropolitan Museum. Secondo gli esperti si tratta di uno tra i «dipinti meglio documentati dell’artista», uno di quelli la cui identità «non è mai stata messa in forse nella letteratura», e lo studioso Ernst van de Wetering ne ha ribadito l’autenticità per il «carattere inconfondibilmente rembrandtiano della sua concezione ed esecuzione» (potete recuperare altri dettagli qui).

I record d’asta di Rembrandt

Dopo quest’ultimo aggiornamento, diamo uno sguardo più ravvicinato ai traguardi assoluti di Rembrandt, che restano insuperati. Proprio la scorsa estate, Autoritratto con colletto e cappello nero (1632) è stato aggiudicato da Sotheby’s per 14,5 milioni di sterline (18,7 milioni di dollari), segnando un nuovo record per un self-portrait dell’artista. Rembrandt, qui, cattura il proprio volto nel pieno dei suoi 26 anni, nello stesso periodo in cui realizza La lezione di anatomia del dottor Nicolaes Tulp custodito al Mauritshuis, L’Aia.

È ancora Portrait of a man, half-length, with his arms akimbo (1658), tuttavia, a troneggiare sul podio dei record. Passato sotto il martelletto di Christie’s nel 2009 dopo oltre 70 anni lontani dai riflettori, fu aggiudicato a Londra per 20,2 milioni di sterline (33,2 milioni di dollari), scalzando il primato a Ritratto di signora di 62 anni, venduto nel 2000 per 29 milioni di dollari.