Sotheby’s da record: 3,5 miliardi nella prima metà del 2021

«Cari clienti e amici, avendo chiuso le nostre principali vendite estive nelle ultime settimane, ho voluto scrivervi per darvi un’idea di ciò che abbiamo fatto quest’anno da Sotheby’s e per condividere i punti salienti di ciò che deve ancora arrivare, in vista di un’intensa stagione autunnale». Inizia così la mail di Charles Stewart, Chief Executive Officer di Sotheby’s dal 2019, seguita presto da una serie di risultati incoraggianti sulla prima metà del 2021.

Primo fra tutti, il fatturato complessivo delle aste: $3,5 miliardi – la stessa cifra dichiarata dalla competitor Christie’s nel suo consuntivo semestrale (qui). «Questo è più del doppio delle nostre vendite per il periodo comparabile nel 2020», tiene a specificare il CEO, «e rappresenta il nostro semestre più forte degli ultimi 6 anni». Un’ulteriore conferma dei dati riportati da Artprice, insomma, secondo cui il mercato dell’arte sarebbe uscito dalla crisi con un sorprendente aumento globale del 3% rispetto alla prima metà del 2019 (ve ne parlavamo qui).

Alcuni numeri significativi. 219 aste totali (16% in più del 2019), con il 90% di sell through nelle live sales e il 64% dei lotti venduti al di sopra della stima alta. Salgono del 52% le transazioni private rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre le luxury sales registrano un tasso di crescita del 69% a confronto con il primo semestre 2019.

Tra gli highlights della stagione, senza dubbio Young Man Holding a Roundel di Sandro Botticelli, che ha inaugurato il 2021 con la seconda aggiudicazione più alta di sempre per un Old Master ($92,2 milioni, diritti compresi) – dopo il famigerato Salvador Mundi di Leonardo (Christie’s, $450,3 milioni). Risultati eccellenti anche per le Impressionist, Modern and Contemporary Evening Sales dello scorso maggio, a New York, che hanno chiuso con un totale di $600 milioni (guidate da un Monet da $70.4 milioni e da un Basquiat da $50.8 milioni).

Il segreto di questo successo? «Creare esperienze e momenti distinti», prosegue Stewart, puntando i riflettori sull’aumento esponenziale delle aste online e cross-category, che hanno portato a 10.6 milioni di visualizzazioni per gli incanti live stream, a 3 milioni di visite ai cataloghi multimediali e ad oltre 4 milioni di followers sulle piattaforme social.

«Ci vediamo in autunno e grazie per il vostro continuo supporto mentre portate avanti con noi la vostra passione per il collezionismo».