All’asta una collezione di whiskey americano da oltre $ 1 milione

Continua la schiera di maxi aste nella nuovissima sede di Sotheby’s, al Breuer Building di New York. Riguardano ogni sorta di categoria: stavolta è il turno del whiskey americano, la collezione più preziosa del suo genere mai apparsa sul mercato, con ben 360 bottiglie suddivise in 320 lotti, e tutte provenienti da un unico proprietario. La stima complessiva? Una cifra compresa tra $ 1,17 e 1,68 milioni. La live evening sale è in calendario il prossimo 24 gennaio.

«La Great American Whiskey Collection è una testimonianza straordinaria della collezionabilità dei Bourbon e Rye whiskey davvero rari», spiega Jonny Fowle, Global Head of Whisky & Spirits di Sotheby’s. «Mai prima d’ora si era vista una collezione di bottiglie così ambite arrivare sul mercato da un unico proprietario. Non si tratta soltanto della collezione di whiskey americano più preziosa mai offerta all’asta, ma anche della più meticolosamente curata, con le bottiglie più difficili da reperire dell’intero settore. Questa collezione rappresenta un’autentica prima mondiale nel panorama del whiskey americano».

Quindi, ecco il contenuto speciale. Con date di produzione che risalgono fino al 1900, la collezione è imperniata su esemplari straordinari di Old Rip Van Winkle, che rappresentano la maggior parte del valore complessivo, affiancati da bottiglie iconiche di Old Fitzgerald, Red Hook Rye, Buffalo Trace, Michter’s e Wild Turkey. Sotheby’s detiene attualmente il record d’asta per una bottiglia di whiskey americano post-Proibizionismo, pari a 125.000 dollari, e il top lot della vendita è atteso per eguagliare o superare tale primato.

Questa collezione costituisce una testimonianza fondamentale dell’eredità Van Winkle, offre la più forte rappresentazione mai presentata all’asta del patrimonio e della genealogia della famiglia. Molte delle selezioni single barrel Van Winkle — imbottigliate per Sam’s, Binny’s, Blue Smoke, Delilah’s e Old Advocate — furono prodotte in quantità estremamente limitate e in gran parte consumate negli anni successivi, lasciando oggi solo rarissimi esemplari superstiti. Queste bottiglie catturano tanto l’arte del loro tempo quanto la resilienza dell’industria del whiskey americano nei periodi di maggiore difficoltà. Oggi figurano tra i whiskey americani più ambiti e preziosi al mondo.

«Il valore, la qualità e la rarità di queste bottiglie sono senza pari», ha aggiunto Zev Glesta, Whiskey Specialist e AVP di Sotheby’s. «Non si tratta soltanto di una grande collezione di whiskey americano: è la collezione, che riunisce i migliori esempi mai prodotti. Ogni bottiglia racconta una storia, cattura un momento della storia e preserva l’eredità di un’arte che continua a crescere ed evolversi ancora oggi». Anche il contesto generale merita una menzione d’onore: l’asta di Sotheby’s si inserisce nel programma Visions of America, vale a dire una settimana di vendite ed eventi straordinari dedicati all’arte, agli oggetti e all’innovazione americana, in occasione del 250° anniversario della nazione. Risultati a fine gennaio.