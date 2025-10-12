Souvenirs dalla storia in vendita da Artcurial

Il 15 ottobre, a Parigi, Artcurial terrà un’asta dedicata ai grandi personaggi della storia, con una selezione accuratamente curata di documenti, oggetti e cimeli dal forte significato simbolico. I protagonisti? Da Napoleone Bonaparte a Paul Reynaud, passando per Charles de Gaulle a Winston Churchill.

Non poteva che aprirsi con un’eccezionale collezione di cimeli napoleonici la selezione, con un’attenzione particolare sulla Campagna d’Egitto e sul suo seguito di studiosi. Artcurial presenterà, tra gli altri pezzi forti, una rara copia della Description de l’Égypte , nonché una quarantina di disegni preparatori per le tavole dell’opera, raffiguranti oggetti archeologici, rilievi geroglifici e studi botanici. «Sebbene i successi militari della campagna, guidata dal giovane generale Bonaparte, fossero limitati, l’ambizione scientifica rappresentò il vero trionfo della spedizione», rivela una nota di Artcurial. «Fin dall’inizio, prese forma la visione di un’opera monumentale, erede diretta dello spirito dell’Illuminismo e della Rivoluzione».

Un altro focus della selezione, il rapporto politico e personale tra Paul Reynaud e Charles de Gaulle. E così Artcurial mette in vendita un’eccezionale raccolta di oltre 70 lettere autografe scambiate tra il 1934 e il 1966, provenienti direttamente dai discendenti di Reynaud. Documenti che rivelano le loro analisi dell’ascesa del nazismo, nonché la loro visione di un esercito moderno e offensivo. Molti passaggi, di notevole intuizione, ci immergono nel periodo prebellico, ad esempio, il 27 agosto 1937: “È vero che se venisse organizzato un concorso internazionale per le fortezze, vinceremmo sicuramente…», o il 22 ottobre 1939: «A mio parere, il nemico non ci attaccherà per molto tempo. Il loro interesse è lasciare che il nostro esercito mobilitato ma passivo ‘cuire dans son jus’». Ma non mancano i cimeli personali, come l’orologio da polso di Paul Reynaud e straordinarie fotografie autografate: una di Winston Churchill, «In memoria dei grandi giorni», e un’altra di Charles de Gaulle: «Al signor Presidente Paul Reynaud, che una volta ‘mi ha dato il via’. In piedi attraverso ogni tempesta, in prima linea in ogni evento. A testimonianza del mio rispettoso ed eccezionale attaccamento!»

L’ultima sezione, dedicata al Principato di Monaco, esporrà tre eccezionali orologi storici appartenuti a Pierre Rey, consigliere privato del Principe Ranieri III e figura discreta ma decisiva nella modernizzazione di Monaco negli anni ’50. Tra questi: un Patek Philippe World Time Ref. 1415 nella sua rara configurazione “Pink on Pink” (cassa in oro rosa con quadrante abbinato); un Patek Philippe Perpetual Calendar Ref. 1526 “Big Arabic”, il primo orologio da polso con calendario perpetuo prodotto in serie dalla maison ginevrina, di cui si conoscono solo tre esemplari; e infine, un Cartier Pièce de Monnaie, un orologio segreto commissionato appositamente per Pierre Rey, ingegnosamente incastonato in una moneta incisa con l’immagine del Principe Ranieri III, datata 1950.