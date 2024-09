Speciale case d’aste #2: Guidoriccio

La Casa d’Aste Guidoriccio viene fondata nel 1997 a Siena e Arezzo da Curzio Mazzi Rubeschi. In questo periodo la casa d’aste si afferma esponendo in asta antiquariato di pregio, tappeti, gioielli, argenti, arte moderna e contemporanea. Nel 2004, dopo 7 anni di incanti — di cui la maison conserva tutt’oggi i risultati in forma cartacea — l’attività viene sospesa. Il sentimento e l’attaccamento al mondo delle case d’aste e dell’arte non smette di esistere mai, così nel 2018 la governance della Guidoriccio viene assunta da Riccardo Maria Mazzi, figlio di Curzio. Con lui la casa d’aste prosegue il lavoro cominciato nel 1997 ma, contestualmente, amplia le proprie collezioni, inserendo anche appuntamenti dedicati ad auto d’epoca e vini pregiati.

La casa d’aste ha sempre avuto due sale di vendita: una a Siena e una ad Arezzo – quest’ultima è quella che viene utilizzata stabilmente quando la realtà riapre al pubblico nel giugno 2020. Guidoriccio vuole portare sul mercato le eccellenze del territorio toscano e più genericamente italiano; andare alla ricerca di beni di valore, riscoprendoli ed esaltandoli nei propri contesti; ma anche valorizzare le creazioni dell’uomo di ogni epoca, mettendo a disposizione degli amanti della cultura e della bellezza opere uniche e singolari. Inoltre, obiettivo finale del lavoro della maison è far incontrare la domanda del cliente con l’offerta di chi può trovare solo in un contesto simile la possibilità di vendere un bene di pregio.

Lo staff è composto da professionisti dinamici ed esperti, già operanti nell’ambito forense, economico, amministrativo ed estimatorio. Grazie a queste competenze, Guidoriccio è in grado di accompagnare il cliente in tutte le fasi del processo di vendita, dalla stima dell’opera fino alla più mirata attività pubblicitaria. Con attenzione alle innovazioni tecnologiche e con una presenza capillare nel proprio territorio, la casa d’aste ha instaurato anche partnership con società che operano in ambito internazionale, fattore che permette di valutare anche l’allocazione dei beni in Paesi europei ed extraeuropei. Ai fini di ampliare il proprio raggio di azione, Guidoriccio organizza vendite in sala con asta online in contemporanea, per permettere la partecipazione da remoto.

Offre inoltre la propria esperienza anche per aste di tipo benefico, consolidando le collaborazioni con enti del territorio come l’Associazione Tumori Toscana A.T.T., il Rotary e il Rotaract di Siena. Insieme a loro, Guidoriccio ha organizzato diversi incanti in cui aziende vinicole del territorio, artisti locali ma anche internazionali, hanno donato e continuano a donare ogni anno per cause benefiche.

