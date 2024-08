Speciale case d’aste #2: Phillips

Fondata nel 1796 dall’imprenditore Harry Phillips a Westminster, Londra, Phillips è una piattaforma leader globale nella compravendita di opere d’arte, design, orologi, fotografie ed edizioni del XX e XXI secolo. Phillips si è distinta a livello internazionale vendendo i dipinti appartenuti alla regina Maria Antonietta e gli oggetti di famiglia di Napoleone Bonaparte e rimane l’unica casa d’aste ad aver tenuto una vendita all’interno di Buckingham Palace. Unendo le sue abilità commerciali con la sua affascinante personalità, Harry Phillips ha sommato l’acume commerciale alla spettacolarità, introducendo elaborati ricevimenti serali prima delle aste – una pratica molto consueta nel settore degli incanti di oggi.

L’azienda è stata poi acquisita nel 1999 da Bernard Arnault di LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton che, successivamente, si è unito con gli stimati mercanti d’arte privati Simon de Pury e Daniella Luxembourg. Il nuovo team ha introdotto la vendita di orologi, gioielli e design accanto a opere d’arte impressionista, americana, moderna e contemporanea. Nel luglio 2014, l’amministratore delegato Edward Dolman è entrato a far parte di Phillips dopo una carriera di 27 anni presso Christie’s. Con il suo bagaglio di esperienza, Dolman ha coinvolto dirigenti altamente qualificati, tra cui la Global Chairwoman Cheyenne Westphal, che è entrata a far parte della casa d’aste nel 2017. Momento importante nella storia di Phillips è l’ottobre 2014, quando viene inaugurata la nuova sede di Londra, al 30 di Berkeley Square, a Mayfair. Poco dopo l’inizio del mandato di Dolman, nel novembre 2014, l’azienda ha lanciato Phillips in Association with Bacs & Russo, che, sotto la guida di Aurel Bacs e Livia Russo, si è affermata come leader del mercato globale per gli orologi da collezione più pregiati in asta.

Nel 2021, Phillips trasferisce la sede centrale di New York al 432 di Park Avenue, con l’ingresso di Stephen Brooks come CEO e la nomina di Dolman a Executive Chairman. Nello stesso anno, Phillips si è espansa anche nel mercato asiatico attraverso mostre private, collaborazioni e nuove vendite e, nel marzo 2023, ha inaugurato la sua sede asiatica a Hong Kong, nella WKCDA Tower, situata nel distretto culturale di West Kowloon. Sempre nel 2023, Phillips ha consolidato la propria presenza in Italia con la recente apertura del nuovo spazio espositivo in Via Lanzone 2, nel cuore del centro storico di Milano. Inoltre, nel 2023, Phillips ha lanciato Dropshop, una piattaforma digitale innovativa che, sulla base del modello di e-commerce buy now, offre edizioni limitate di oggetti e opere d’arte del mercato primario in partnership con artisti, collaboratori e brand protagonisti della cultura contemporanea.

[Nel 2024, dopo le dimissioni del CEO Stephen Brooks, Phillips ha comunicato la nuova struttura della leadership dell’azienda: Edward Dolman è stato nominato, insieme, Executive Chairman e Chief Executive Officer (aveva già ricoperto il ruolo di amministratore delegato per sette anni fino al 2021, ma stavolta questa carica è combinata a quella di Presidente Esecutivo), Amanda Lo Iacono ha assunto il nuovo ruolo di Deputy Chief Executive Officer, mentre Cheyenne Westphal mantiene (dal marzo 2017) il posto di Global Chairwoman].

Oggi, il team di Phillips, composto da specialisti provenienti da case d’asta, musei, gallerie e altre importanti istituzioni artistiche, intermedia vendite private e offre consulenza ad hoc su tutti gli aspetti del collezionismo con perizie, valutazioni e altri servizi finanziari. Le aste e le mostre si tengono nelle sale di New York, Londra, Ginevra e Hong Kong, mentre i clienti vengono accolti anche da uffici di rappresentanza presenti in Europa, Stati Uniti e Asia. Oltre a fornire opportunità di vendita e di acquisto attraverso le aste, Phillips offre anche una piattaforma online accessibile in tutto il mondo.

