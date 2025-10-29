Speciale Case d’Aste #3. Imbandire la tavola (del mercato)

Imbandire la tavola (del mercato), una portata dopo l’altra, un traguardo dopo l’altro. Così il numero #3 del nostro speciale dà voce alle case d’aste italiane e internazionali, lo fa già a partire dalla cover, creata ad hoc da Eric Pasino: un simposio ben apparecchiato che riassume le cifre più significative dell’ultimo biennio – dall’Impero delle luci di Magritte ai record per i fossili di dinosauri, fino alla leggendaria Birkin di Jane, aggiudicata per € 8,6 milioni.

Ci sono realtà che si espandono, che cambiano, di pari passo con le evoluzioni del mercato. Vedi Il Ponte Casa d’Aste, che ha fatto il suo ingresso nel Millon Auction Group e ora affina la presenza internazionale: «Non c’è solidità senza radici e non ci sono radici senza una consapevolezza del proprio ruolo nelle dinamiche del mercato», rivela a exibart la direttrice Rossella Novarini. Vedi ancora Lempertz, che a Colonia celebra Hendrick Hanstein – alla guida della maison e banditore da cinquant’anni – con un’asta di soli cinquanta lotti, nessun limite tra old masters e artisti contemporanei. Intanto, nel mondo, Christie’s assegna un Mondrian da $ 47,6 milioni, Sotheby’s attende al vaglio il verdetto per un ritratto di Gustav Klimt, stima oltre $ 150 milioni. Ovunque – in Italia e fuori dai confini – è il lusso a illuminare i rostri, alla fine della fiera.

Spazio a interviste, a indagini sulla salute dell’art market, a trend e previsioni, sulle pagine del nuovo speciale. Un viaggio che dai vecchi maestri vola alle sperimentazioni del presente, ai manoscritti, ai gioielli, ai pezzi unici del design. Fino ai servizi destinati all’art collection management, dedicati, tra gli altri, alle case d’aste e ai grandi players del mercato. Vi aspettiamo a Torino al nostro stand di Artissima, dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, per ritirare e sfogliare in anteprima la vostra copia onpaper. Oppure online, a questo link, per scaricare gratuitamente il numero digitale.