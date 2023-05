Tefaf e le altre. Highlights e appuntamenti delle fiere di New York

Tefaf New York è tornata. La super fiera di arte moderna, contemporanea, gioielleria, antichità e design è in scena al Park Avenue Armory fino a martedì 16 maggio, nel pieno della bollente Art Week della Grande Mela. I protagonisti: 91 espositori, tutti massimi esperti nel proprio campo (tra cui 13 al loro debutto a Tefaf). Il risultato: senz’altro «un punto di riferimento», come rivela il colosso, «che offre ad appassionati d’arte, collezionisti, professionisti del design e curatori l’opportunità di ammirare, nella stessa location, un ventaglio dinamico di opere di qualità museale». Qualche nome? Vi avevamo già parlato (in questo articolo) di un nudo di Egon Schiele, un disegno del 1917 realizzato solo un anno prima della morte prematura dell’artista, esposto da Richard Nagy Ltd; ancora, di un tavolino di Gio Ponti nel booth di Geoffrey Diner Gallery, originariamente progettato nel 1951 per l’appartamento milanese Casa Lucano; ma anche di un Alighiero Boetti – che fa scintille all’asta, in giro per il globo – e ora è in bella mostra tra gli highlights di Tornabuoni Art. Vi presentiamo stavolta altri 6 pezzi forti della selezione della fiera; senza limiti di tempo, di spazio, di categoria, da un dipinto di Roberto Matta fino a un arazzo scintillante di El Anatsui – in pieno stile Tefaf, eterogeneo, elegante, globale.

TEFAF, sguardo a 6 highlights della fiera di New York

– Si intitola Ogni uomo un re, Roberto Matta lo dipinse nel 1947, appartiene a un momento di svolta della carriera dell’artista. Fu in quel tempo, quando la portata delle atrocità della seconda guerra mondiale divenne chiara, che la pittura di Matta cambiò bruscamente: non più fantasiosi paesaggi onirici surrealisti, ma incubi distopici, cupi, dritti fino a una serie che l’artista definì le sue “morfologie sociali”. I tratti distintivi: figure innaturali e allungate inserite in uno spazio industriale chiuso e proibito. «Every man a king», rivelano da Tefaf, «è un esempio visivamente scioccante di queste creazioni apocalittiche. Il potere dell’opera deriva dalla consapevolezza di Matta di essere all’apice dei propri poteri artistici: certo dei suoi mezzi, desiderava impiegarli per trasmettere la preoccupazione circa la difficile situazione dell’umanità». Ad esporlo – e metterlo in vendita, s’intende – è Eykyn Maclean.

– Nel 1940 la Metropolitan Life lnsurance Company commissionò a N.C. Wyeth la realizzazione di una serie di opere murali per la propria sede centrale di New York sita a One Madison Avenue. Il risultato? Un gruppo di dipinti che divenne noto come The New England con l’obiettivo di riportare in vita il mondo dei pellegrini e offrire ai dipendenti di MetLife delle immagini fantastiche. Sfortunatamente l’artista non finalizzò mai la sua visione, poiché morì nel 1945. The Coming of the Mayjlower in 1620 è una delle ultime opere create da Wyeth ed è offerto, a Tefaf New York, nello stand di Bernard Goldberg Fine Arts.



– Spazio ai maestri italiani nel booth di Mazzoleni, noi abbiamo puntato gli occhi su Salvo e sul suo Il villaggio del 2002. Appartiene alla serie dei Notturni, a quei dipinti con campiture scure e colori contrastanti che confermano l’interesse dell’artista per oggetti e paesaggi quotidiani – stavolta con un senso di drammaticità e mistero volutamente enfatizzato. «Il tentativo di Salvo di rendere l’attualità primitiva – che si addensa nelle origini – della sua pittura aiuta a comprendere l’indispensabile processo intuitivo che dobbiamo fare nostro quando ci perdiamo nelle sue vallate, tra i suoi alberi, vaghiamo all’ombra luminosa dei suoi lampioni notturni, solchiamo le atmosfere di una sensibilità ora vaga e scontornata, ora calda e solenne come l’estate. Tutto, in queste opere, va sentito e percepito, ricordato o vissuto all’ennesima potenza, come ha fatto lo sguardo e l’esperienza che Salvo, in queste forme colorate e cangianti, ci ha lasciato in imperitura eredità» (Matteo Galbiati in Salvo. Un’arte senza compromessi, 2017).

– Da New York a Firenze con un altro nome italiano, Alberto Magnelli. Allo stand di Landau Fine Art, la sua Esplosione lirica n.1 del 1918 esplora senza limiti il confine (e il conflitto) tra astrazione e figurazione.

– Allo stand di Jacksons, un esemplare unico, elegante, al tempo stesso eccentrico: uno spettacolare arredo realizzato in mogano, con motivo di scimmie, rivestito da 40 diverse incisioni francesi colorate a mano facenti parte dell’Histoire Naturelle del Conte di Buffon del 1794. Si tratta probabilmente di un pezzo realizzato su commissione, progettato da Josef Frank ed eseguito da Svenskt Tenn.

– C’è Untitled del 2020 tra le proposte di Edward Tyler Nahem. Vale a dire un esempio straordinario degli arazzi che l’artista contemporaneo ghanese El Anatsui realizza con materiali di recupero – in questo caso tappi di bottiglia in alluminio tagliati in strisce e intrecciati per ottenere un insieme di colori scintillanti e di luce. Untitled è stato creato per la mostra di Anatsui En quéte de Liberté alla Conciergerie di Parigi in occasione di Africa2020, che ha messo in primo piano gli artisti africani e della diaspora africana di tutto il mondo.

Non solo Tefaf: 5 fiere da non perdere a New York

Tutti a New York, senza dubbi il place-to-be del momento. Mentre Christie’s apre la stagione delle grandi aste al Rockefeller Center (qui il nostro report), ecco spuntare come funghi le fiere d’arte più attese tra i grattacieli della città. Vi proponiamo una brevissima rassegna – o forse più un’agenda – per restare aggiornati su 5 appuntamenti fieristici nel maggio della Grande Mela.

– Frieze. Quando: 17-21 maggio. Dove: The Shed. «Paintings from $10k to $1m at Frieze New York 2023», titola a gran voce il comunicato della nuova edizione della fiera. Tutto è pronto in effetti – dopo il sold out dell’anno passato – per le 60 importanti gallerie internazionali di Frieze (con una forte rappresentanza di spazi newyorkesi, in nome della tanto ambita visione glocal). Tornerà anche la sezione Focus, che sosterrà le gallerie che operano dai dodici anni in giù per presentare le personali degli artisti più significativi del presente. Per chi non potrà viaggiare, l’ormai ultra-nota Frieze Viewing Room si svolgerà in concomitanza con la fiera, mettendo in contatto gallerie internazionali e pubblico di tutto il mondo.

– Independent Art Fair. Quando: 11-14 maggio. Dove: Spring Studios (Tribeca). Fondata nel 2010, Independent è una fiera d’arteideata da e per i galleristi, che riesamina i metodi tradizionali di presentazione, visione e fruizione dell’arte. Non esiste un processo di candidatura tradizionale, poiché la partecipazione è solo su invito.

– Nada. Quando: 18-21 maggio. Dove: 548 West. Fondata nel 2002, la New Art Dealers Alliance (NADA) è un collettivo no-profit di professionisti che lavorano con l’arte contemporanea. Per questa nuova edizione, i riflettori sono puntati su una selezione diversificata di oltre 88 gallerie, spazi d’arte e organizzazioni no-profit provenienti da 17 paesi e 37 città, tra cui Copenaghen, Detroit, Guadalajara, Lima, Londra, New York, Parigi e Seoul.

– Future Fair. Quando: 11-13 maggio. Dove: Chelsea Industrial Building. Ultime ore per visitare la nuova edizione di Future Fair, che ospita quest’anno gallerie provenienti da Austria, Belgio, Canada, Francia, Italia, Norvegia, Perù, Sudafrica, Corea del Sud e Regno Unito. Ma anche, ovviamente, 18 espositori provenienti da New York e dai suoi quartieri, per mantenere la sua immancabile hyperlocal vibe. «Gli espositori di questa stagione primaverile convergono da cinque continenti», rivelano gli organizzatori, «indicando l’ottimismo e la resilienza del mercato dell’arte di New York e il riconoscimento di questa verità da parte dei mercanti internazionali, nonostante i cambiamenti economici globali».

– 1-54. Quando: 18-21 maggio. Dove: Manhattanville Factory District, West Harlem. Torna la fiera internazionale dedicata all’arte africana. Nella sua tappa newyorkese, nel 2023, prevede un totale di 26 gallerie provenienti da tutta l’Africa, l’Europa e gli Stati Uniti, da Nevlunghavn a Città del Capo, da Los Angeles a Lagos. Tra gli espositori anche l’italiana Luce Gallery (Torino), i riflettori puntati su artisti come Zéh Palito, Johanna Mirabel e Demarco Mosby.