Tutte le novità di Art Basel Hong Kong 2025, tra settori speciali e identità queer

Svelati i primi dettagli di Art Basel Hong Kong, la prima delle fiere-sorelle targate Art Basel ad avviare il calendario 2025. Quando? Dal 28 al 30 marzo al HKCEC, preview 26 e 27 marzo. Con 240 gallerie da 42 Paesi (inclusi 23 debutti) e un perfetto mix tra global e local, come da tradizione ormai consolidata. Quindi, i punti salienti: si parte da un numero mai visto di progetti esposti nel settore Kabinett, saranno ben 36 quest’anno – 21 realizzati da nomi dell’Asia-Pacifico e 15 dal resto del mondo. Incluso un gruppo di dipinti a inchiostro che riunisce opere di artisti del periodo post-Mao (tra cui Liu Dan, Li Jin e Yang Jiechang, a presentarli è Ink Studio), e poi ancora una serie di sculture e disegni in cartone del defunto Vũ Dân Tân, che esplora il concetto di indumento intesov come armatura (in mostra da 10 Chancery Lane Gallery).

È solo l’inizio. Tra le anteprime assolute di ABHK – come piace chiamarla agli addetti ai lavori – una menzione speciale va al settore Film, che con il programma In Space, It’s Always Night esplorerà in prima linea l’identità queer. Due proiezioni per tutte: Vampires in Space (2022) di Isadora Neves Marques, che segue una famiglia di vampiri in viaggio verso un esopianeta simile alla Terra (presentato da Umberto di Marino); e ancora Good Society (2024) del duo di londinesi Hannah Quinlan e Rosie Hastings, occhi puntati qui sulla vita queer a Berlino durante la Repubblica di Weimar e sui suoi echi contemporanei (offerto da Arcadia Missa).

Non manca ovviamente Encounters, il settore delle opere e delle installazioni su larga scala. Quelle d’impatto, monumentali, che sfidano i limiti fisici degli stand tradizionali e permettono di uscire dagli schemi. S’intitolerà As the World Turns quest’anno e sarà strutturato in quattro spazi: Passage, che mette in primo piano temi di risonanza culturale, resilienza e narrazione; Alteration, che approfondisce la sovversione di astrazione e materialità; Charge, che esplora le intersezioni tra i regni digitali e fisici; The Return, che si concentra sulla mitologia, la spiritualità e la natura ciclica dell’esistenza.

Ancora un’anteprima: come parte dell’atteso public program di Art Basel Hong Kong, l’opera Night Charades dell’artista singaporiano Ho Tzu Nyen illuminerà a marzo la M+ Facade, come omaggio all’età d’oro del cinema di Hong Kong.