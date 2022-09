U-3 Under 3k Euros, torna l’asta dedicata ai giovani collezionisti

U-3 Under 3k Euros, l’asta che guarda ai giovani collectors, con grandi nomi a piccoli prezzi – senza intaccare la qualità. 245 lotti d’arte moderna e contemporanea, sfileranno oggi – h 15:30 – sotto il martello inesorabile di Giorgio De Chirico, Andy Warhol, Luigi Mainolfi e Tino Stefanoni. Non male, per iniziare una collezione. , l’asta che guarda ai giovani, con grandi nomi a piccoli prezzi – senza intaccare la qualità. 245 lotti d’arte moderna e contemporanea, sfileranno oggi – h 15:30 – sotto il martello inesorabile di Art-Rite . Una schiera di opere su carta, multipli, libri d’artista, che portano nomi altisonanti come. Non male, per iniziare una collezione.

Ed ecco alcuni titoli anticipati dagli esperti (nota importante: la stima bassa non supera mai i 3000 euro). È il caso di Tito Stefanoni – «tra le opere più ambite», rivelano – un acrilico su tela del 1987, perfettamente in bilico tra realtà e magia, superficie e mistero, dritto fino a quota € 5.000. C’è la litografia Le muse del pomeriggio di Giorgio De Chirico tra gli highlights della selezione, il soggetto iconico, con le immancabili Muse, i manichini e la piazza enigmatica, deserta, non necessita di troppe presentazioni (stima: € 800 – 1.200). E si cambia genere con una terracotta di Luigi Mainolfi, artista sempre profondamente connesso con la tradizione popolare, la sua Senza titolo è valutata tra € 1000 e € 2000.

Non finisce qui. È dedicata all’esplosiva Grace Jones – musicista, attrice, modella e performer con cui Andy Warhol instaurò un solido rapporto di amicizia a partire dalla metà degli anni ’70 – l’inusuale riproduzione litografica del lavoro originale Il Leone, eseguita per la serie Lo Zodiaco dal maestro indiscusso della Pop Art (stima: € 600 – 900). Restiamo in suolo pop, Peek-a-Boo Blonde di Mel Ramos denuncia in modo chiaro, immediato, l’oggettivazione del corpo femminile da parte dei media (stima: € 1.000 – 1.500). E chiudiamo in bellezza con Reflexion bleu-rouge di Hugo Demarco, sempre affascinato dalle sperimentazioni ottico-cinetiche, che indaga senza limiti di forme e materiali, a partire da plexiglass e acciaio (stima: € 1.500 – 2.000).

L’asta si svolgerà fra poche ore, a porte chiuse, il pubblico potrà partecipare online, al telefono e tramite offerta scritta. Last chance to bid!