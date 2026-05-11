14 lotti all’asta, tra cui bottiglie in grande formato di Vendemmia d’Artista 2023 – La Vitalità, decorate con le etichette ideate da Marina Abramović. L’obiettivo? Sostenere il restauro di alcune opere presenti nella tanto attesa mostra Guggenheim Pop della Solomon R. Guggenheim Foundation. Così Bonhams, in collaborazione con la tenuta vinicola italiana Ornellaia, annuncia il suo appuntamento con l’arte e col vino, una vendita online che si terrà dall’11 al 23 giugno. Con una serie di etichette in cui l’artista Abramović esplora il tema del sé, inteso come atto di consapevolezza e determinazione nel catturare la propria immagine – e resta quindi perfettamente coerente alla sua pratica, da sempre legata ai limiti del corpo umano. «Quando ho iniziato questo progetto, sono partita dal disegno, dalla materia prima: l’uva», spiega. «Ho circondato il mio volto con i grappoli e, improvvisamente, il verde vivido delle foglie e il nero profondo degli acini hanno iniziato a vibrare. Una forza vitale, petali di energia che sbocciano dalla mente».

Per Abramović, la vitalità – la parola scelta per la vendemmia 2023 – è tutt’altro che un concetto astratto. Sebbene il corpo sia sempre stato al centro della sua ricerca, come soggetto e oggetto del suo lavoro, per Ornellaia l’artista ha scelto di rappresentarsi in un continuo processo di trasformazione, ridefinendo costantemente il confine tra arte e vita. L’opera dedicata alla Vendemmia d’Artista riflette sulla capacità di rigenerarsi: «Nel vigneto, ogni fase del ciclo vegetativo descrive un processo di trasformazione», dichiara il Presidente Lamberto Frescobaldi. «La pazienza è essenziale e, a volte, coincide con il senso del tempo giusto. Marina Abramović ha catturato questa energia. Ci ha osservati e coinvolti tutti, trasformando il nostro lavoro in arte».

Il lotto principale della vendita sarà un Salmanazar (da 9 litri!) di Ornellaia 2023 La Vitalità Vendemmia d’Artista, concepito da Marina Abramović e stimato tra 14.000 e 18.000 euro. «Questa bottiglia, numerata 1 di 1, è firmata dall’artista, che ha interpretato il concetto di vitalità in un progetto incentrato sul tema del sé, inteso come atto di consapevolezza e determinazione nel catturare la propria immagine», spiega un comunicato della casa d’aste. Il Salmanazar da 9 litri è un pezzo unico, pensato come combinazione di elementi che coinvolgono la dimensione temporale della vita e i sensi. Sulla sommità della bottiglia è posta una candela rossa a forma di cono, ispirata a una delle sue opere iconiche, Energy Hat, che può essere accesa. Mentre la fiamma brucia lentamente, scandisce il tempo del rituale e prepara il momento del vino. Accanto, un disco in vinile a 45 giri di Nino Rota accompagna il gesto, trasformando lo spazio attraverso la musica. E con tanto di istruzioni sull’etichetta («Bevi lentamente il vino a occhi chiusi e ascolta la musica»), oltre a un’esperienza esclusiva con cena e pernottamento per sei ospiti presso la tenuta Ornellaia.

L’appuntamento è con il buon vino e con l’arte, e alla tanto attesa mostra Guggenheim Pop, che l’asta supporta, con una selezione di opere della collezione Guggenheim – incluse recenti acquisizioni di artisti di primo piano come Andy Warhol, Maurizio Cattelan, Richard Hamilton, Roy Lichtenstein e Coosje van Bruggen.