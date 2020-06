A Roma, Palazzo Rhinoceros omaggia Pier Paolo Pasolini

“Ti impediranno di splendere. E tu splendi invece”. La frase di Pier Paolo Pasolini dà il titolo alla mostra in scena, fino al 20 settembre, negli spazi di Rhinoceros Gallery, a Roma.

La galleria della Fondazione Alda Fendi Esperimenti, spazio espositivo di 800 metri quadrati con sede nel palazzo storico ristrutturato dall’archistar Jean Nouvel, tra il Velabro, il Palatino e la Bocca della Verità, ospita i 110 scatti di Dino Pedriali, definito “il Caravaggio della fotografia” che ritraggono Pasolini nella sua casa di Sabaudia e in quella di Chia, vicino Viterbo.

“I centodieci scatti di Dino Pedriali a Pier Paolo Pasolini nei giorni precedenti il suo omicidio, sono tra le cose più importanti della mia collezione. – ha dichiarato Alda Fendi – Un nome forse troppo dimenticato quello di Pasolini, oggi in atmosfere plumbee e asettiche, sottilmente variegate di un’Italia che si arrende e partecipa ad un disamore epidemico ed irrisolto. Tutti vorremmo che Pasolini fosse ancora tra noi come castigatore virile e incandescente di un popolo ormai senza occasioni di riscatto, afflitto da un endemico “non ritorno”.

Il visitatore è accolto all’ingresso dal suono dei titoli di testa dell’Edipo re, proiettato anche in una sala accompagnato da alcune foto dei protagonisti, Silvana Mangano, Alida Valli, Franco Citti, Carmelo Bene e Julian Beck. Per tutto il percorso della mostra invece, risuona la voce di Pier Paolo Pasolini in alcune interviste.

Questo “testamento del corpo” è una preziosa testimonianza della vita e dell’opera del grande intellettuale e poeta, che appare qui immerso nella scrittura, nella creazione delle sue opera, con accanto il manoscritto delle Lettere luterane, da cui è tratto il titolo della mostra, ma anche nudo in un nucleo di quindici immagini inedite.

In mostra anche la riproduzione della pagina del Corriere della Sera con il celebre testo Il vuoto del potere detto anche “l’articolo delle lucciole” in cui Pasolini usa l’immagine poetica della scomparsa delle lucciole per creare una analogia con il mancato sviluppo della democrazia in Italia.

Info:

Fino al 20 settembre

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 23

Ingresso gratuito, è gradita la prenotazione in modo da regolare il flusso degli ingressi.

info@rhinocerosgallery.com

Indirizzo: Via dei Cerchi 21