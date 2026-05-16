Cento visioni per cento visitatori: la rivoluzione digitale di Hero Pavel a Venezia

Negli spazi del LINLI Art Space, la mostra personale di Hero Pavel (pseudonimo del progettista e teorico cinese Yang Yibin), curata da Paolo Fraternali, si presenta come un ordigno concettuale programmatico. Il titolo, Gener(AI)tion: 100 Visioni, 100 Doni, anticipa una formula espositiva spiazzante nella sua radicalità: cento opere generate tramite Intelligenza Artificiale, numerate e firmate, che l’autore ha deciso di donare gratuitamente ai visitatori. Per chi è in sintonia con il progetto, non si chiede denaro; per chi non lo è, come recita il manifesto dell’operazione, nemmeno mille monete basterebbero.

Il gesto di Hero Pavel, già noto internazionalmente per i suoi interventi provocatori al Louvre e ad Art Basel Miami, si propone qui, dunque, come una riflessione profonda sullo statuto dell’immagine nell’epoca della riproducibilità algoritmica. Riunendo per la prima volta i tre cicli fondamentali della sua ricerca — L’era della crescente entropia, Rispetto dell’esistenza e Breve storia dell’umanità —, il progettista cinese solleva una questione cruciale: nel momento in cui il costo della produzione tecnica tende a zero e la macchina possiede l’intero archivio della conoscenza umana accumulata in rete, che cosa resta dell’opera d’arte? La risposta risiede nell’azzeramento del feticcio. L’AI giunge non come un tool per ottimizzare le pratiche esistenti, ma come un agente distruttore di un circolo vizioso fatto di sovrainterpretazione e speculazione finanziaria.

È proprio in questo crinale che l’Intelligenza Artificiale si rivela, per certi artisti, uno strumento creativo di straordinario interesse, diventando un generatore di possibilità che scardina l’ossessione occidentale per lo “stile” inteso come identità univoca dell’artista. Utilizzare l’AI, per Pavel, significa abbracciare un Umanesimo Tecnologico in cui l’autore abdica al proprio ruolo di demiurgo isolato per farsi supervisore di un flusso visivo infinito. Se la fotografia nell’Ottocento liberò la pittura dall’obbligo della fedeltà al reale, oggi l’AI libera l’artista dall’obbligo della manualità artigianale, spostando il baricentro dell’atto artistico dall’abilità esecutiva alla pura intenzione filosofica e alla selezione critica.

Il collasso del mercato e del culto del denaro tentato da Pavel si compie così attraverso la negazione: se tutti possono generare visioni, l’unicità dell’opera si sposta dal supporto fisico all’istante dell’esperienza condivisa. Con l’atto del dono, l’autore disinnesca contemporaneamente le dinamiche del collezionismo e la sacralità del museo-cassaforte: il valore dell’opera non è più legato alla sua scarsità, ma alla sua capacità di propagarsi, di frammentarsi in cento direzioni diverse e di abitare la quotidianità delle persone.

Rifiutando persino l’etichetta di artista, Hero Pavel utilizza la vetrina di Venezia per dimostrare che il futuro della creatività non appartiene alle strutture codificate del sistema, ma all’attimo in cui l’emozione umana riemerge dall’automazione. Gener(AI)tion si configura così come una pausa necessaria nel rumore di fondo della kermesse lagunare: un invito a frequentare l’ambiguità dell’arte astratta e tecnologica per riscoprire la sua missione più originaria, che non è capitalizzare il senso, ma restituirlo liberamente alla collettività.