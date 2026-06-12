Quando l’arte costruisce una nazione: la mostra su Diego Rivera a Roma

Le nazioni non nascono soltanto dalle guerre, dalle costituzioni o dai confini tracciati sulle carte geografiche. Nascono anche dalle immagini. Esiste infatti un momento, nella vita di ogni comunità, in cui diventa necessario guardarsi allo specchio e riconoscersi. Stabilire chi si è, da dove si viene e quali storie meritano di essere tramandate. Nel Messico del Novecento questo processo assunse una forma sorprendente: quella della pittura.

Non una pittura da salotto, destinata a collezionisti e accademie. Una pittura pubblica, esposta sui muri degli edifici governativi, nelle scuole, nelle piazze. Una pittura che parlava a tutti e che pretendeva di raccontare una storia comune in un Paese ancora attraversato dalle ferite della rivoluzione. È da questa intuizione che prende avvio la mostra Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo, ospitata a Roma, ai Musei Capitolini – Palazzo Caffarelli, dal 9 giugno al 13 dicembre 2026. A cura di Miguel Fernández Félix, direttore del Museo Kaluz, e Alberto González Torres, direttore del Museo Robert Brady, la prima grande esposizione italiana dedicata a Diego Rivera non si limita infatti a presentare le opere di uno dei più celebri artisti del Novecento. Il suo obiettivo è più ambizioso: mostrare come l’arte abbia contribuito a costruire l’idea stessa di Messico.

L’arte che creò una nazione

Quando la rivoluzione messicana si concluse, il Paese si trovò di fronte a una sfida enorme. Come unire popolazioni, tradizioni e culture differenti in una narrazione condivisa? Come conciliare l’eredità indigena, il passato coloniale e le aspirazioni moderne? La risposta non arrivò soltanto dalla politica. Arrivò anche dagli artisti.

Diego Rivera comprese prima di molti altri che l’arte poteva diventare un linguaggio collettivo. I suoi murales, realizzati a partire dagli anni Venti, trasformarono pareti e facciate in immense cronache popolari. Operai, contadini, mercanti, rivoluzionari, donne indigene, bambini e lavoratori entrarono per la prima volta nella grande rappresentazione della storia nazionale. Non più figure marginali ma protagonisti di un racconto condiviso.

Osservando oggi quelle immagini si percepisce una tensione che appartiene ancora al presente. Rivera non dipinge soltanto ciò che vede. Dipinge ciò che una nazione vorrebbe diventare. Costruisce una mitologia moderna capace di tenere insieme memoria e speranza, conflitto e appartenenza.

È forse questa la ragione per cui la sua opera continua a parlare anche a un pubblico europeo. In un’epoca dominata dalla frammentazione delle identità e dalla crisi delle narrazioni collettive, la domanda che attraversa il lavoro di Rivera mantiene intatta la propria attualità: è ancora possibile immaginare un destino comune?

Diego Rivera, un artista integrato nella complessità del Messico

La mostra risponde a questo interrogativo evitando il rischio della celebrazione monumentale. Rivera è certamente il protagonista del percorso ma non è mai isolato dal contesto che lo ha generato. Attorno alla sua figura si dispiega infatti un’intera geografia artistica che restituisce la complessità culturale del Messico novecentesco.

Tra le presenze più significative emerge quella di Frida Kahlo, oggi trasformata in un’icona globale spesso ridotta a simbolo pop. Inserita nel contesto storico della mostra, la sua opera recupera invece tutta la propria densità culturale. Le sue immagini non raccontano soltanto una vicenda personale; partecipano alla stessa ricerca identitaria che attraversa l’intera generazione di artisti messicani.

Accanto a Kahlo compaiono José Clemente Orozco e David Alfaro Siqueiros, gli altri grandi protagonisti del muralismo. Le loro opere mostrano come quella stagione fosse attraversata da posizioni differenti e talvolta contrastanti. Se Rivera tende a costruire una visione epica della collettività, Orozco ne evidenzia le tragedie e le contraddizioni, mentre Siqueiros guarda alla sperimentazione tecnica e alla dimensione politica internazionale.

L’esposizione amplia ulteriormente lo sguardo includendo figure fondamentali come José María Velasco, María Izquierdo, Rufino Tamayo, Saturnino Herrán e molti altri protagonisti della modernità messicana. Attraverso le loro opere emerge un Paese che non può essere racchiuso in un’unica definizione. Un Paese attraversato da culture indigene, influenze europee, tensioni sociali e spinte verso il futuro.

Particolarmente efficace appare la scelta di integrare dipinti, fotografie e materiali audiovisivi. Le immagini di Tina Modotti, che immortalò Rivera e l’ambiente culturale del Messico post-rivoluzionario, restituiscono la dimensione umana di una stagione spesso raccontata attraverso i suoi miti. Nei suoi scatti si avverte la presenza concreta di artisti, militanti e intellettuali impegnati a ridefinire il volto di una nazione.

Una riflessione sul potere delle immagini

In questo senso la mostra assume un significato che supera la semplice ricostruzione storica. Ci invita a riflettere sul potere delle immagini nel modellare la realtà. Le opere esposte non sono soltanto documenti del passato. Sono strumenti che hanno contribuito a produrre una visione del mondo, a costruire simboli condivisi, a dare forma a una memoria collettiva.

Forse è proprio questa la lezione più interessante che arriva oggi da Diego Rivera. L’arte non cambia il mondo da sola. Ma può cambiare il modo in cui una società immagina sé stessa. E talvolta è proprio da quell’immaginazione che prendono forma le trasformazioni più profonde.

Visitare questa mostra significa allora confrontarsi con una domanda che riguarda non soltanto il Messico del Novecento, ma ogni comunità contemporanea: quali immagini stiamo scegliendo per raccontare chi siamo? E soprattutto, quali stiamo dimenticando?