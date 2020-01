Hermann Nitsch, Before And Beyond | Boxart Gallery

Prima ed oltre. “Before and Beyond”, è questo il titolo della mostra che Boxart Gallery dedica al grande artista Herman Nitsch.

La personale curata da Beatrice Benedetti, presenta 30 opere, alcune appartenenti ad un nucleo di lavori museali e molto note, altre meravigliosamente inedite; i due corpus mostrano l’evoluzione e la forza evocativa che solo l’arte dell’artista austriaco può suscitare nella sua cruda poeticità.

Il passato è presente e la storia dell’arte, quella vera, può essere conosciuta e compresa solo nella sua continuità diacronica e nel costante dialogo con altre discipline.

Per questo Nitsch è un artista ma allo stesso tempo è un filosofo, un compositore, un drammaturgo che partendo dalla devastante sofferenza che caratterizzava l’Austria all’indomani della seconda guerra mondiale, attraverso la crudezza e visceralità di atti catartici e brutali ha dimostrato e rinsaldato la forza e l’intensità che la vita ha da sempre e per sempre.

Una pulsione profonda, inarrestabile, sublime. Rossa come il sangue.

Il mondo della cultura è accorso per rendere omaggio ad uno dei padri della Performance Art e dell’azionista viennese e alla moglie tra cui la responsabile delle collezioni della GAM di Verona Patrizia Nuzzo, l’ex Soprintendente all’Arena di Verona Francesco Girondini, Lóránd Hegyi, già direttore del Museo Ludwig di Vienna, commissario della Biennale di Venezia e direttore per un decennio del museo di Saint- Étienne .

La mostra, aperta fino al 31 Gennaio 2020, è stata possibile grazie alla lunga e virtuosa collaborazione che Atelier Hermann Nitsch e Nitsch Foundation (di Vienna) hanno intrapreso da oltre 10 anni con la galleria di Verona Boxart gallery, unica rappresentante italiana dell’artista noto in tutto il mondo. Il visitatore diviene vero e proprio spettatore di opere religiose, mistiche e spirituali, in cui alla vista delle opere d’arte si aggiunge la possibilità di immergersi nella visione di filmati di celeberrime performance dell’o.m. theater (Teatro delle Orge e dei Misteri).

Maria Vittoria Baravelli

Dal 25 novembre 2019 al 31 gennaio 2020

