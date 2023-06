Il Museo delle Arti del Castello di Nocciano ospita la rassegna CORPO.doc

Il lavoro di Francesco Impellizzeri racchiude puntualmente la visione di questa edizione, occupandosi dalla metà degli anni ’80 e per tutti gli anni ’90, della relazione tra performance, musica, danze e canto. Condivide con Non è la Rai, il rapporto con la cultura pop di quel periodo espressa nel look e nella scelta dei brani musicali, si caratterizza per il tono ironico e l’atteggiamento istrionico, espresso formalmente nell’utilizzo del travestimento in chiave sapientemente kitsch, ma l’intenzione è critica. Desfilè mannequin per nient, mette in scena il format della sfilata di moda dove strani personaggi dall’aria aliena ma pacifica, non suscitano perturbamento ma curiosità, sfilano uno dopo l’altro indossando enormi copricapi simili a nuvole di zucchero filato e decorati con ogni sorta di oggetto colorato, mostrandosi in pose plastiche e divertenti, il tutto a ritmo di musica mentre il pubblico incuriosito li riprende con il cellulare.

Qui l’azione si gioca sul guardare e l’essere guardati, ed è ciò che accade al pubblico quando improvvisamente diviene oggetto degli sguardi e immortalato dagli scatti fotografici delle mannequin. La moda quale manifestazione del sentire contemporaneo espressa nel binomio stile-identità viene utilizzata dall’artista attraverso la messa in scena della sfilata per operare uno scambio di ruoli e ripiegare su sé stessi lo sguardo critico, le vere mannequin, le bambole oggetto portatrici dei valori della società contemporanea, sono ora tra il pubblico. Una critica messa in atto in maniera puntuale e senza asprezza.