Il programma di TAG – Turin Art Galleries per l’imminente Artweek torinese

Nel 2025 TAG compie ben venticinque anni e si conferma come una delle più longeve associazioni di gallerie private in tutto il mondo. Per questo importante traguardo, quest’anno TAG propone un’iniziativa di gemellaggio con un’associazione “gemella”, Art Palma Contemporani di Palma di Maiorca. L’iniziativa si configura come uno scambio culturale e, naturalmente, soprattutto artistico. Sette gallerie di Palma di Maiorca lavoreranno in sinergia con nove gallerie torinesi, esponendo i loro artisti all’interno degli spazi espositivi a partire dall’inaugurazione che avrà luogo nel corso della settimana dell’arte. In primavera, invece, saranno le gallerie di Torino ad essere ospitate a Palma di Maiorca, per un evento analogo, con i loro artisti.

Come al solito, poi, sempre per la settimana dell’arte, in occasione di Artissima e delle varie fiere parallele, TAG offre al pubblico le consuete colazioni in galleria, per tutta la durata della fiera, e la tradizionale notte bianca dell’arte il sabato sera. Ma nelle gallerie, accanto alle mostre allestite per l’occasione, saranno presenti anche gli artisti spagnoli, in un gioco di corrispondenze, dialoghi e una vera e propria conoscenza reciproca molto promettente. C’è da aspettarsi, infatti, che dal dialogo nasca un reciproco arricchimento culturale. Sicuramente il progetto si propone di sviluppare la capacità delle realtà torinesi di guardare oltre le prospettive consuete, in una dimensione più ampia ed europea.

L’idea del progetto si deve alle galleriste di A Pick, Valentina Bonomonte e Romano, ed è stato sviluppato con grande impegno ed entusiasmo in sinergia con la direttrice di TAG, Elisabetta Chiono, e con tutto il team di galleristi che fanno parte dell’associazione, naturalmente in dialogo con i loro corrispettivi di Palma di Maiorca e, in particolare, il presidente dell’associazione Art Palma Contemporani Fran Reus.

Il progetto è sicuramente originale e potenzialmente foriero di sviluppi significativi. Non resta che aspettare il fatidico weekend di Artissima per conoscerne meglio gli sviluppi, vedere le opere e gli artisti selezionati, e capire come questo progetto prenderà vita e corpo nel corso del tempo.

Tutte le mostre saranno visitabili da venerdì 31 ottobre in poi, per tutta la durata (variabile a seconda delle gallerie) delle esposizioni. La notte bianca dell’arte è invece prevista per sabato 1 novembre.