La pittura emergente per una double exhibition al RUFA Space

Il RUFA Space, fino al prossimo 6 dicembre, torna ad accogliere l’arte contemporanea emergente, con una doppia mostra di Giulia Di Pasquale e Ginevra Ludovici, studentesse laureande in Arti visive, a cura di Beatrice Lavorato. «È necessario distruggere per creare», questo il punto di partenza dell’esposizione, intorno al quale Giulia Di Pasquale e Ginevra Ludovici hanno intessuto il loro racconto visivo, incentrato sulla poetica della caduta: tramite stratificazioni di pittura, creano una serie di opere che comunicano per assonanze.

Giulia Di Pasquale porta alla luce elementi strappati alla figurazione che, attraverso materia, lineamenti e colori, convergono in un punto di squilibrio. Ginevra Ludovici ricerca invece il buio: tra i toni del nero, l’artista esprime le sue emozioni attraverso figure femminili, immagini apparse e subito cancellate, sommerse dai segni domati dalle sue stesse sensazioni. Sotto la cura di Beatrice Levorato, la pittura delle due artiste rincorre il tema della caduta, del baratro e della distruzione, una decostruzione necessaria per risorgere in una forma nuova.

Il live streaming si terrà il 3 dicembre sui canali RUFA. La mostra è visitabile fino al 6 dicembre dalle 10 alle 20, RUFA Space – Pastificio Cerere, via degli Ausoni 7, Quartiere San Lorenzo, a Roma.