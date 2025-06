Le mostre da non perdere a giugno in tutta Italia

Capolavori di Goya, Tiepolo, Canaletto, Le Brun, Liotard, Mengs e tanti altri maestri; spettacolari vedute di luoghi iconici del Grand Tour in Italia; il monumentale Sposalizio Mistico di Santa Caterina del pittore francese Pierre Subleyras, restaurato in diretta in mostra sotto gli occhi del pubblico; le sensuali curiosità del Gabinetto delle Antichità Erotiche ricostruito secondo la moda del Secolo dei Lumi. Agli Uffizi torna in scena il Settecento: ce lo riporta una grande esposizione, “Firenze e l’Europa. Arti del Settecento agli Uffizi”, curata dal direttore Simone Verde e dalla responsabile della Pittura del Settecento Alessandra Griffo e allestita fino al 28 novembre nelle ariose sale affrescate al piano terreno del museo. Un’accurata selezione di circa 150 opere, tra dipinti e sculture, mobilia, porcellane, stampe ed un grande arazzo, molte esposte per la prima volta in Galleria, altre non più visibili da oltre dieci anni a causa dei lavori di ampliamento del museo. Obiettivo della mostra, raccontare ad arte un’epoca di cambiamenti cruciali per il pensiero, l’estetica, il gusto occidentale, e anche per gli stessi Uffizi, che nel Settecento si trasformarono compiutamente da scrigno dinastico di collezioni reali in museo moderno, il primo al mondo.

Aprirà il 7 giugno 2025 il quarto ciclo de Il Biennale delle Orobie – Pensare come una montagna, il programma della GAMeC che coinvolge le comunità del territorio grazie alla partecipazione di artiste e artisti internazionali. La mostra di Maurizio Cattelan, SEASONS si sviluppa come un percorso urbano nella città di Bergamo che riflette sulla ciclicità della vita e della storia, sull’ascesa e il crollo dei valori e sull’identità individuale e collettiva. Il progetto si articola in quattro sedi: una scultura nella Sala delle Capriate del Palazzo della Ragione, due nuove opere nella GAMeC e nell’ex Oratorio di San Lupo, e un’installazione site-specific nello spazio pubblico cittadino, in collaborazione con il Comune di Bergamo. Sempre il 7 giugno, negli spazi industriali dell’ex roccatura del Linificio e Canapificio Nazionale di Villa d’Almè, Cecilia Bengolea presenta Spin and Break Free. A Dossena, Julius von Bismarck firma Landscape Painting (Mine), un trompe-l’œil che annulla la profondità della roccia trasformandola in superficie pittorica, interrogando la distinzione tra natura e cultura. A Roncobello, Francesco Pedrini presenta Magnitudo, un osservatorio celeste nato da una zona disboscata dall’insetto bostrico. Conclude il ciclo Mountain Forgets You, progetto di EX. per la ricostruzione del Bivacco Frattini sull’Alta Via delle Orobie, inteso come sede simbolica della GAMeC in alta quota: il percorso progettuale sarà esposto allo Spazio Zero del museo insieme a Thermocene, opera audiovisiva di Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore che intreccia suoni d’ambiente e onde radio raccolti sui bivacchi delle Alpi.

Orizzonti | rosso – PM23, Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, Roma